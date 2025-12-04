Популярни
Антонели призна, че на моменти се е съмнявал в себе си през 2025 година

  • 4 дек 2025 | 16:45
  • 286
  • 0

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели призна, че на моменти се е съмнявал в себе си в хода на дебютния му сезон във Формула 1.

За него той започна по впечатляващ начин в Австралия, където италианецът стартира 16-ти, но завърши четвърти, ориентирайки се отлично в трудните условия под дъжда в Мелбърн. Последваха още няколко силни състезания преди завръщането на Формула 1 в Европа, когато започнаха трудностите за Антонели.

Всъщност на Стария контитен младокът взе едва три точки, а основните му трудности бяха свързани с обновеното задно окачване, което Мерцедес въведе в началото на европейския сезон. Впоследствие обаче то беше премахнато, а след края на европейските състезания Антонели се върна към формата, която демонстрира в началото на сезона.

Кими Антонели: Баща ми и Тото ме сритаха след "Монца"
Кими Антонели: Баща ми и Тото ме сритаха след "Монца"

„Тази година аз имах много за учене. Определено смятам, че получих голяма възможност да карам за Мерцедес в първата ми година. Разбира се така попаднах повече под светлината на прожекторите, бях подложен на по-голямо напрежение, но смятам, че това ми помогна да израстна по-бързо.

„Смятам, че сезонът имаше много възходи и падения. Имах един доста дълъг труден период, но успях да го превъзмогна и това ме направи по-силен. За мен това беше една малка победа, защото по време на този период в Европа аз бях започнал да се съмнявам в себе си и се опасявах, че няма да мога да изляза от него.

„Но от Баку насам аз се намирам в добра серия и в последно време ми е доста забавно. Така че като цяло съм доволен от сезона, но най-вече съм доволен с моя растеж и това колко помъдрях като човек. Определено догодина ще съм по-подготвен и ще контролирам по-добре ситуацията“, заяви Антонели, който обърна внимание и на смъртните заплахи, които получи след Гран При на Катар.

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Те дойдоха след неговата грешка в предпоследния тур, която позволи на Ландо Норис да го изпревари. По този начин британецът спечели две допълнителни точки в битката за титлата, а мнозина, предимно фенове на Макс Верстапен и Ред Бул, сметнаха, че неточността на Антонели е умишлена и затова го атакуваха яростно в социалните мрежи.

Ред Бул с официално извинение след атаките срещу Антонели
Ред Бул с официално извинение след атаките срещу Антонели

„Не беше лесно да получа всички тези коментари след състезанието, особено заради нещо, което аз никога не бих направил, като пропускането на конкурент. Определено това заболя, но беше хубаво да видя изявлението на Ред Бул. Комуникацията с хората в социалните мрежи е важна, но аз страня от тях възможно най-много по време на уикендите, защото не искам да се разсейвам, а да се фокусирам върху моята работа. Но след състезанието аз получих много съобщения от приятели за случващото се, защото първоначално аз не бях наясно. След това, разбира се, аз се разрових и не беше приятно, но вече всичко е забравено“, обясни Антонели.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

