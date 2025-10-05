Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки

Фермин Алдегер се възползва максимално от глупостта на доминатора от началото на уикенда за Гран При на Индонезия Марко Бедзеки, за да спечели своята първа победа в MotoGP, триумфирайки на „Мандалика“.

За втори пореден ден Бедзеки направи кошмарен старт от полпозишъна, който го смъкна до дъното на топ 10 още преди първия завой. За разлика от вчерашния спринт обаче, в който пилотът на Априлия успя да стигне до победата, днес той подходи доста безразсъдно и напусна състезанието още в седмия му завой.

Тогава той пробва една глупава атака срещу световния шампион Марк Маркес, която завърши с контакт между двамата и те се озоваха на земята и вън от състезанието. Отпадането на Бедзеки отвори широко битката за победата, а от това се възползва Алдегер, който постигна първия си успех в MotoGP.

В началните етапи на състезанието испанският пилот на Грезини Дукати зае второто място зад сънародника си Педро Акоста, когото той изпревари в спирането за десетия завой в седмата обиколка. До финала на дистанцията от 27 тура Алдегер беше практически недосегаем и спечели с аванс от цели 6.9 секунди пред Акоста. Малко преди финала авансът на Алдегер беше над девет секунди, но в края той върна газта, което позволи на Акоста да се доближи до него.

В средата на дистанцията пилотът на КТМ изглеждаше, че няма да може да се пребори за второто място, но по-твърдата предна гума, която той избра, му позволи да се наложи срещу втория пилот на Грезини Дукати Алекс Маркес, който остана трети. Четвърти и пети финишираха Брад Биндър и Лука Марини, а в топ 10 попаднаха още Раул Фернандес, Фабио Куартараро, Франко Морбидели, Фабио Ди Джанантонио и Алекс Ринс.

Малко след средата на дистанцията Ринс излезе на второто място, но в края остана без ресурс в задната си гуми и това го смъкна до десетата позиция на финала. Зад него в зоната на точките влязоха още Мигел Оливейра, Йоан Зарко, Сомкиат Чантра и падналият няколко обиколки преди финала Джак Милър.

Последната точка не беше дадена, тъй като до финала стигнаха само 14 от стартиралите 19 пилоти. Освен Бедзеки и Марк Маркес от надпреварата отпаднаха още Енеа Бастианини, Франческо Баная и Жоан Мир.

В генералното класиране в MotoGP лидер със своите 545 точки си остава Марк Маркес, който вече си гарантира световната титла за 2025 година. Втори с пасив от 183 пункта е неговият брат Алекс, а тройката оформя Баная, който изостава с 271 точки от лидера. Днешният победител Алдегер заема осмото място с актив от 181 пункта.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Индонезия

До края на сезон 2025 в MotoGP остават още четири кръга, а първият от тях ще се проведе след две седмици, когато световният шампионат се насочи към своята най-южна дестинация – пистата „Филип Айлънд“, която ще приеме Гран При на Австралия.