Докторът на MotoGP с изненадващо разкритие за контузията на Марк Маркес

Официалният лекар на MotoGP доктор Анхел Шарте коментира контузията на дясното рамо, която Марк Маркес получи в падането си в първата обиколка на Гран При на Индонезия, само седмица, след като си гарантира световната титла за 2025 година.

Заради тази травма пилотът на Дукати практически сложи край на своя сезон четири кръга преди края на сезона. В Австралия и Малайзия неговото място беше заето от тестовия пилот на Дукати Микеле Пиро, а в Португалия и Валенсия испанецът ще бъде заменен от вицешампионът в Супербайк Николо Булега.

Пред испанския вестник AS доктор Шарте коментира сериозността на травмата на Маркес и каза, че той е взел правилното да прекрати сезона си предварително. По думите на испанския лекар световният шампион е щял да застраши цялата си кариера, ако не си е взел тази по-дълга почивка.

„Маркес направи това, което трябваше да направи. Контузията е сериозна, защото ръката му е много компрометирана след четирите операции. Аз мисля, че той ще трябва да се върне, когато е на 100%. От психологическа гледна точка той е напълно здрав, защото той изпълни целта си.



„В неговия случай, той щеше да поеме голям риск за нищо, ако се беше върнал по-рано. Така той щеше да застраши цялата си кариера“, обясни доктор Шарте.

Снимки: Gettyimages