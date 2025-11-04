Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Докторът на MotoGP с изненадващо разкритие за контузията на Марк Маркес

Докторът на MotoGP с изненадващо разкритие за контузията на Марк Маркес

  • 4 ное 2025 | 14:44
  • 2106
  • 0

Официалният лекар на MotoGP доктор Анхел Шарте коментира контузията на дясното рамо, която Марк Маркес получи в падането си в първата обиколка на Гран При на Индонезия, само седмица, след като си гарантира световната титла за 2025 година.

Заради тази травма пилотът на Дукати практически сложи край на своя сезон четири кръга преди края на сезона. В Австралия и Малайзия неговото място беше заето от тестовия пилот на Дукати Микеле Пиро, а в Португалия и Валенсия испанецът ще бъде заменен от вицешампионът в Супербайк Николо Булега.

Вицешампионът в Супербайк сменя Маркес за финалните два кръга за сезона
Вицешампионът в Супербайк сменя Маркес за финалните два кръга за сезона

Пред испанския вестник AS доктор Шарте коментира сериозността на травмата на Маркес и каза, че той е взел правилното да прекрати сезона си предварително. По думите на испанския лекар световният шампион е щял да застраши цялата си кариера, ако не си е взел тази по-дълга почивка.

Алекс Маркес: С Марк пишем историята
Алекс Маркес: С Марк пишем историята

„Маркес направи това, което трябваше да направи. Контузията е сериозна, защото ръката му е много компрометирана след четирите операции. Аз мисля, че той ще трябва да се върне, когато е на 100%. От психологическа гледна точка той е напълно здрав, защото той изпълни целта си.

„В неговия случай, той щеше да поеме голям риск за нищо, ако се беше върнал по-рано. Така той щеше да застраши цялата си кариера“, обясни доктор Шарте.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Кампос-младши: Победата на Никола в Монако беше много специален момент!

Кампос-младши: Победата на Никола в Монако беше много специален момент!

  • 4 ное 2025 | 15:15
  • 2307
  • 0
По-твърди гуми за тазгодишната Гран При на Сао Пауло

По-твърди гуми за тазгодишната Гран При на Сао Пауло

  • 4 ное 2025 | 15:07
  • 276
  • 0
Защо дъждът в Сао Пауло не означава, че Верстапен ще е фаворит

Защо дъждът в Сао Пауло не означава, че Верстапен ще е фаворит

  • 4 ное 2025 | 13:50
  • 1740
  • 1
Има ли Колтън Херта предложение за титулярно място във Формула 1 за сезон 2027?

Има ли Колтън Херта предложение за титулярно място във Формула 1 за сезон 2027?

  • 4 ное 2025 | 13:47
  • 1315
  • 0
Хонда е близо до това да загуби свободата си за развитие в MotoGP

Хонда е близо до това да загуби свободата си за развитие в MotoGP

  • 4 ное 2025 | 13:01
  • 1012
  • 0
Ланча може да привлече Грязин за сезон 2026 в WRC2

Ланча може да привлече Грязин за сезон 2026 в WRC2

  • 4 ное 2025 | 12:46
  • 1941
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 36348
  • 79
Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

  • 4 ное 2025 | 11:06
  • 19315
  • 31
Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 07:45
  • 14927
  • 6
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 24685
  • 42
„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 09:30
  • 19095
  • 48
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 497015
  • 26