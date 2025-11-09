Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Очаквайте на живо: Гран При на Португалия в MotoGP

Очаквайте на живо: Гран При на Португалия в MotoGP

  • 9 ное 2025 | 14:14
  • 494
  • 0

MotoGP се завръща на територията на Европа за финалните два кръга за сезон 2025, които ще се проведе в Португалия и Валенсия. От полпозишъна в предпоследното състезание за годината ще стартира Марко Бедзеки, който ще има за компания на първата редица на старта на „Портимао“ Педро Акоста и Фабио Куартараро.

Марко Бедзеки грабна полпозишъна в Португалия, провал за Маркес
Марко Бедзеки грабна полпозишъна в Португалия, провал за Маркес

Победителят от вчерашния спринт Алекс Маркес, който е и основният фаворит за победата днес, ще стартира от средата на втория ред след падането си в квалификацията вчера сутринта. Около испанеца на втората редица ще се наредят Франческо Баная и Йоан Зарко, а зад тях от третия ред ще потеглят Жоан Мир, Джак Милър и Фабио Ди Джананатонио.

Състезанието за Гран При на Португалия, 21-ри кръг за сезон 2025 в MotoGP, стартира в 15:00 часа и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"

  • 9 ное 2025 | 08:38
  • 1558
  • 0
Себ Ожие спечели в Япония и заплете интригата за титлата в WRC

Себ Ожие спечели в Япония и заплете интригата за титлата в WRC

  • 9 ное 2025 | 08:26
  • 2993
  • 2
Увеселителното влакче в Португалия приема предпоследния старт за сезона в MotoGP

Увеселителното влакче в Португалия приема предпоследния старт за сезона в MotoGP

  • 9 ное 2025 | 08:00
  • 2360
  • 0
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 7887
  • 6
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

  • 9 ное 2025 | 06:57
  • 19868
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

  • 9 ное 2025 | 07:00
  • 5591
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 11012
  • 14
Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

  • 9 ное 2025 | 11:25
  • 32578
  • 189
ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов

ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов

  • 9 ное 2025 | 12:08
  • 19807
  • 66
11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" без някои от големите си звезди

11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" без някои от големите си звезди

  • 9 ное 2025 | 13:56
  • 3237
  • 2
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 7887
  • 6
Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

  • 9 ное 2025 | 06:00
  • 7267
  • 12