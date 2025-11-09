Очаквайте на живо: Гран При на Португалия в MotoGP

MotoGP се завръща на територията на Европа за финалните два кръга за сезон 2025, които ще се проведе в Португалия и Валенсия. От полпозишъна в предпоследното състезание за годината ще стартира Марко Бедзеки, който ще има за компания на първата редица на старта на „Портимао“ Педро Акоста и Фабио Куартараро.

Марко Бедзеки грабна полпозишъна в Португалия, провал за Маркес

Победителят от вчерашния спринт Алекс Маркес, който е и основният фаворит за победата днес, ще стартира от средата на втория ред след падането си в квалификацията вчера сутринта. Около испанеца на втората редица ще се наредят Франческо Баная и Йоан Зарко, а зад тях от третия ред ще потеглят Жоан Мир, Джак Милър и Фабио Ди Джананатонио.

Състезанието за Гран При на Португалия, 21-ри кръг за сезон 2025 в MotoGP, стартира в 15:00 часа и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP