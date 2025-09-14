Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  3. Марк Маркес докосва титлата в MotoGP след победа в Гран При на Сан Марино

Марк Маркес докосва титлата в MotoGP след победа в Гран При на Сан Марино

  14 сеп 2025
Марк Маркес спечели своята 11-та победа за сезона в MotoGP, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Сан Марино и вече докосва световната титла в кралския клас за 2025 година.

Испанският пилот на Дукати стартира от четвъртото място и както стана и във вчерашния спринта, и днес той изпревари Фабио Куартараро и брат си Алекс още в началните метри, за да се изкачи на втората позиция зад Марко Бедзеки. Италианският пилот на Априлия държеше достатъчно добро темпо, което не позволяваше на Маркес да се доближи достатъчно, за да го атакува.

Всичко обаче се промени в спирането за осмия завой в 12-та от 27 обиколки. Тогава Бедзеки допусна грешка и отвори прекалено много кривата, което позволи на Маркес да го задмине без никакви проблеми и до финала испанецът не позволи нова изненада, за да спечели за втората поредна година на „Мизано“.

При минаването покрай карирания флаг разликата между Маркес и Бедзеки беше 0.568 секунди, а трети на 7.734 зад победителя финишира неговият по-малък брат Алекс. По този начин Марк реално нулира загубата на девет точки, която той регистрира спрямо брат си след отпадането си от спринта вчера.

Четвърти и пети завършиха съотборниците във VR46 Дукати Франко Морбидели и Фабио Ди Джанантонио, а топ 10 зад тях допълниха Фермин Алдегер, Лука Марини, Фабио Куартараро, Мигел Оливейра и Брад Биндър. Точки от надпреварата за Гран При на Сан Марино взеха още Раул Фернандес, Джак Милър, Хорхе Мартин, Аугусто Фернандес и Сомкиат Чантра. Единственият друг пилот, който стигна до финала, беше Йоан Зарко, който остана на обиколка зад победителя, след като падна още в четвъртия завой.

В генералното класиране Марк Маркес е лидер с вече рекордния актив от 512 точки и аванс от 182 пред Алекс Маркес. Трети на 275 пункта зад лидера е неговият съотборник Франческо Баная, който не завърши след падане днес. Италианецът има преднина от само осем точки пред Бедзеки в битката за третото място в генералното класиране в MotoGP.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Сан Марино
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Сан Марино

Сезонът в MotoGP продължава след две седмици с Гран При на Япония, в която Марк Маркес ще може да си гарантира световната титла, ако спечели с три точки повече от своя брат.

Снимки: Gettyimages

