Левски и Славия изглеждат в страхотна форма преди най-старото столично дерби - на живо със съставите на двата отбора
11-те на Славия и Левски, огромни изненади в състава на "сините"

  • 4 дек 2025 | 16:53
  • 13531
  • 23
Слушай на живо: Славия - Левски

Станаха ясни стартовите състави на Славия и Левски, които излизат в мач от 18-ия кръг на efbet Лига.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес залага на повече от любопитен състав, след като цели 8 титулярни футболисти сядат на пейката. Това са Майкон, Кристиан Димитров, Георги Костадинов, Акрам Бурас, Мазир Сула, Евертон Бала, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

На практика гостите излизат със само трима състезатели, които започнаха и в предишния кръг при победата им със 7:0 над Септември. От днешните титуляри тогава започнаха Вуцов, Макун и Серафимов.

"Белите" пък са без контузените Кристиян Стоянов и Денислав Александров.

СЛАВИЯ - ЛЕВСКИ

СЛАВИЯ: 12. Нтумба, 24. Марин, 4. Савич, 6. Георгиев, 87. Фераресо, 11. Досо, 8. Соле, 73. Минчев, 77. Стоев, 18. Балов, 10. Гермуш

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 71. Камдем, 4. Макун, 31. Серафимов, 6. Цунами, 18. Търдин, 7. Лима, 10. Митков, 88. Петков, 37. Рилдо, 77. Рупанов

