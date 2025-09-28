Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

Шест години, 108 падания и 4 тежки операции по-късно Марк Маркес отново е световен шампион в MotoGP. Испанецът си гарантира титлата за 2025 година с второто си място в надпреварата за Гран При на Япония, която беше спечелена от неговия съотборник в Дукати Франческо Баная.

👑 @marcmarquez93 is the 2025 MotoGP WORLD CHAMPION! 👑



The COMEBACK is complete as he rises back to the top with his 7th #MotoGP title! 📈#MoreThanANumber pic.twitter.com/FCl5loqDCt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2025

Испанецът стартира състезанието на „Мотеги“ от третото място зад Баная и Жоан Мир, когото той успя да изпревари на старта, но и загуби позиция от тръгналия четвърти Педро Акоста. Маркес прекара първите десет обиколки зад Акоста, след което атакува и изпревари пилота на КТМ в третия завой в 11-ия тур.

До финала обаче Маркес не успя да настигне Баная, въпреки че в последните десет обиколки от мотора на италианеца излизаше дим. Това обаче не се отрази толкова на темпото на двукратния световен шамион, който стигна успешно до карирания флаг и записа една напълно заслужена победа в Страната на изгряващото слънце, а Маркес завърши на 4.1 зад него.

Подиумът оформи още един световен шампион – носителят на титлата за 2020 година Мир, за когото това е първо призово класиране с отбора на Хонда. За последно испанецът се качи на подиум в Гран При на Алгарве през 2021 година със Сузуки.

В подножието на почетната стълбичка финишира Марко Бедзеки, а зад него в топ 10 влязоха още Франко Морбидели, Алекс Маркес, Раул Фернандес, Фабио Куартараро, Йоан Зарко и Фермин Алдегер. Точки от състезанието в Страната на изгряващото слънце взеха още Енеа Бастианини, Брад Биндър, Фабио Ди Джанантонио, Мигел Оливейра и Сомкиат Чантра.

В генералното класиране пет кръга преди края на сезона Марк Маркес има непреодолим аванс от 201 точки пред своя брат Алекс. Трети след двойната си победа в Япония е Баная, който изостава с 66 пункта от по-малкия от братята Маркес и успя да се откъсне на 32 точки пред Бедзеки в спора за третото място в крайното класиране.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Сезонът в MotoGP продължава следващата седмица с надпреварата за Гран При на Индонезия на пистата „Мандалика“ на остров Ломбок.

Най-интересното от надпреварата за Гран При на Япония в MotoGP:

Старт - Отличен старт от полпозишъна за Баная, който поведе пред тръгналия четвърти Акоста, а зад тях, въпреки колебливото си потегляне Марк Маркес зае третото място. Куартараро успя да прогреси до четвъртата позиция, а от средата на първата редица Мир загуби три места и след старта се движеше пети.

1/24 - В края на първата обиколка Баная имаше аванс от 0.7 секунди пред Акоста, а точно зад пилота на КТМ се движеше и Марк Маркес.

2/24 - Мир си върна една от загубените на старта позиции, изпреварвайки Куартараро в началото на обиколката. В петия завой Куартараро беше изпреварен и от Морбидели, а тази атака извади пилота на Ямаха от ритъм и той загуби още три позиции, след като беше задминат от Бедзеки, Алекс Маркес и Фернандес.

Keep an eye on the battle for 4th behind @marcmarquez93! ⚔️



And so far it's not going to plan for Quartararo 📉#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/l60YvKBckt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2025

3/24 - В челото Баная налагаше темпо, което беше непосилно за Акоста и разликата между двамата вече беше набъбнала до 1.3 секунди, а точно зад Акоста продължаваше да се движи и Марк Маркес. При това положение пилотът на Дукати щеше да си гарантира титлата още днес.

5/24 - Бедзеки атакува и изпревари Морбидели с много смела атака в подхода за седмия завой, за да се изкачи на петото място.

An all-Italian battle for 5th ⚔️



Beautiful overtake by Bez 👌#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/mzD2InNFii — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2025

6/24 - Авансът на Баная пред Акоста достигна 2.1 секунди, а пилотът на КТМ се беше откъснал на 0.4 пред Марк Маркес, който имаше идентична преднина пред Мир.

9/24 - Лека неточност от страна на Марк Маркес в спирането за десетия завой, която вкара испанеца много дълбоко в кривата, но това не му коства позиция спрямо Мир, който продължаваше да дебне в засада.

10/24 - Отпред Баная продължаваше да се откъсва и вече имаше преднина от 3.4 пред Акоста, а Марк Маркес все още се движеше в близост до пилота на КТМ, въпреки грешката си в деветия тур.

11/24 - Отлично ускорение от втория завой позволи на Марк Маркес да се изравни с Акоста на правата преди третия завой, а със заетата вътрешна траектория пилотът на Дукати не остави шанс на пилота на КТМ да се защити и зае второто място зад своя съотборник Баная.

12/24 - В средата на дистанцията Баная водеше с 3.7 пред своя съотборник, който за по-малко от две обиколки беше отвори преднина от секунда пред Акоста, който пък беше притискан от Мир в спора за последното място на подиума.

14/24 - Световният шампион за 2020 година Мир с категорична атака срещу Акоста в седмия завой, която изкачи пилота на Хонда на третото място зад Баная и Марк Маркес.

15/24 - Проблеми за лидера Баная, чийто мотор започна да дими. Въпреки това италианецът продължаваше да поддържа силното си темпо в челото на колоната, а разликата между него и Марк Маркес беше 4.0 секунди.

A pretty alarming sight 💨 @PeccoBagnaia might have an issue there, but he's not losing ground! ⚠️#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/8AgqsWRyxf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2025

Трудностите, които Акоста изпитваше със сцеплението в своята предна гума позволиха и на Бедзеки да го изпревари. Маневрата на италианеца дойде в 11-я завой.

Bez is on a roll! 🔥



Into 4th he goes 💪#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/hpsWvkmLGU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2025

17/24 - Още една загубена позиция от Акоста, който беше изпреварен и от Морбидели в спирането за третия завой. Това смъкна испанския пилот на КТМ на шестото място.

18/24 - Шест тура преди финала Баная продължаваше да води с 3.6 пред съотборника си Марк Маркес, който на свой ред имаше предимство от 1.6 пред Мир.

19/24 - Грешка на Акоста, който излетя от пистата в първия завой и докато се върне на пистата потъна до дъното на класирането.

20/24 - Дименето от мотора на Баная се увеличаваше, а изглежда, че това се отразяваше на темпото на италианеца, чието предимство пред Марк Маркес беше започнало да се смалява. Разликата между двамата пилоти на Дукати преди финалните четири обиколки беше 2.8 секунди.

22/24 - Баная продължаваше да се движи в челото с димящия си мотор, а неговият аванс пред Марк Маркес вече беше паднал до 2.0 секунди. Трети на 3.9 зад Маркес се движеше заводският пилот на Хонда Мир, който имаше аванс от над три секунди пред Бедзеки в спора за последното място на подиума.

Финал - Пеко Баная с доминантна победа в Гран При на Япония, но голямата звезда днес е Марк Маркес, който с второто си място в Страната на изгряващото слънце и гарантира световната титла в MotoGP за 2025 година. Подиумът допълни Жоан Мир, за когото това е първо призово класиране с отбора на Хонда, за който той се състезава от 2023 година насам.