Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Очаквайте на живо: Гран При на Австралия в MotoGP

Очаквайте на живо: Гран При на Австралия в MotoGP

  • 19 окт 2025 | 06:23
  • 205
  • 0

Без световния шампион Марк Маркес сезонът в MotoGP продължава с Гран При на Австралия на пистата „Филип Айлънд“ в близост до Мелбърн. От полпозишъна на австралийското трасе днес ще стартира Фабио Куартараро, който ще раздели първата редица с големия фаворит за победата Марко Бедзеки и представителя на домакините Джак Милър.

Дори и сблъсък с чайка не успя да спре Бедзеки в спринта в Австралия
Дори и сблъсък с чайка не успя да спре Бедзеки в спринта в Австралия

За Бедзеки, който спечели вчерашния спринт, пътят към победата днес минава през дългата обиколка, която той ще трябва да посети два пъти в началните турове. А причината за това наказание на италианеца е инцидентът между него и Маркес в Индонезия преди две седмици, който доведе до контузията и отсъствието на световния шампион.

В Дукати се надяват Маркес да се завърне за финала на сезона в MotoGP
В Дукати се надяват Маркес да се завърне за финала на сезона в MotoGP

От втората редица ще потеглят Раул Фернандес, Педро Акоста и Алекс Маркес, а зад тях на третия ред ще се наредят победителят от Гран При на Индонезия Фермин Алдегер, Пол Еспаргаро и Лука Марини. Фабио Ди Джанантонио, Алекс Ринс и Жоан Мир ще са тримата пилотите, които ще оформят четвъртата редица.

Състезанието за Гран При на Австралия, 19-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, стартира в 7:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Исак Хаджар получи разрешение да стартира в Гран При на САЩ

Исак Хаджар получи разрешение да стартира в Гран При на САЩ

  • 19 окт 2025 | 02:40
  • 621
  • 0
Доктор Марко: Макс загуби интерес, когато бяхме неконкурентоспособни

Доктор Марко: Макс загуби интерес, когато бяхме неконкурентоспособни

  • 19 окт 2025 | 02:14
  • 609
  • 0
Пиастри: Просто не успях да вляза в ритъм, не съм допускал грешки

Пиастри: Просто не успях да вляза в ритъм, не съм допускал грешки

  • 19 окт 2025 | 02:05
  • 393
  • 0
Верстапен: Да направиш чиста обиколка тук е доста сложно

Верстапен: Да направиш чиста обиколка тук е доста сложно

  • 19 окт 2025 | 01:52
  • 430
  • 0
Норис: Нямаше как да се борим за полпозишъна

Норис: Нямаше как да се борим за полпозишъна

  • 19 окт 2025 | 01:44
  • 501
  • 0
Шарл Леклер след третото място в квалификацията: Доста голяма изненада

Шарл Леклер след третото място в квалификацията: Доста голяма изненада

  • 19 окт 2025 | 01:35
  • 550
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

  • 19 окт 2025 | 01:19
  • 3990
  • 4
Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 57628
  • 206
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 40705
  • 18
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 52109
  • 131
Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

  • 18 окт 2025 | 21:32
  • 22275
  • 16
Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

  • 18 окт 2025 | 22:11
  • 15983
  • 18