Очаквайте на живо: Гран При на Австралия в MotoGP

Без световния шампион Марк Маркес сезонът в MotoGP продължава с Гран При на Австралия на пистата „Филип Айлънд“ в близост до Мелбърн. От полпозишъна на австралийското трасе днес ще стартира Фабио Куартараро, който ще раздели първата редица с големия фаворит за победата Марко Бедзеки и представителя на домакините Джак Милър.

Дори и сблъсък с чайка не успя да спре Бедзеки в спринта в Австралия

За Бедзеки, който спечели вчерашния спринт, пътят към победата днес минава през дългата обиколка, която той ще трябва да посети два пъти в началните турове. А причината за това наказание на италианеца е инцидентът между него и Маркес в Индонезия преди две седмици, който доведе до контузията и отсъствието на световния шампион.

В Дукати се надяват Маркес да се завърне за финала на сезона в MotoGP

От втората редица ще потеглят Раул Фернандес, Педро Акоста и Алекс Маркес, а зад тях на третия ред ще се наредят победителят от Гран При на Индонезия Фермин Алдегер, Пол Еспаргаро и Лука Марини. Фабио Ди Джанантонио, Алекс Ринс и Жоан Мир ще са тримата пилотите, които ще оформят четвъртата редица.

Състезанието за Гран При на Австралия, 19-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, стартира в 7:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

