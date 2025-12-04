Начало на мача: Лацио 0:0 Милан

Отборите на Лацио и Милан играят при резултат 0:0 на „Олимпико“ в 1/8-финален сблъсък за Купата на Италия. Само преди няколко дни „росонерите“ спечелиха с 1:0 като домакини на този съперник в мач от Серия "А".

Маурицио Сари е извършил само две промени в стартовия си състав спрямо предишния мач. На вратата Иван Проведел е заменен от Христос Мандас, а на върха на атаката вместо Булае Диа е поставен Валентин Кастейянос, на когото помагат Густав Исаксен и капитанът Матия Дзакани по двата фланга.

От друга страна, Масимилиано Алегри е заменил цели петима от титулярите си. Единствената промяна в защита е свързана с появата на Кони Де Винтер на мястото на Матео Габия. В халфовата линия отсъстват контузеният Юсуф Фофана и Лука Модрич, а шанс за изява получават Самуеле Ричи и Ардон Яшари, който дебютира от първата минута за Милан. Като ляв халф-бек пък стартира Первис Еступинян за сметка на Давиде Бартезаги, докато партньор в атака на Рафаел Леао този път е Рубен Лофтъс-Чийк, а не Кристофър Нкунку.

Преди началото на мача имаше минута мълчание в памет на италианската тенис легенда Никола Пиетранджели. Тома Башич първи се опита да открие резултата в четвъртата минута, но неговият пряк свободен удар не намери целта.

ЛАЦИО - МИЛАН 0:0



Лацио: Мандас, Марушич, Хила, Романьоли, Пелегрини, Гендузи, Весино, Башич, Исаксен, Кастейянос, Дзакани

Милан: Менян, Томори, Де Винтер, Павлович, Салемакерс, Ричи, Яшари, Рабио, Еступинян, Лофтъс-Чийк, Леао

Снимки: Gettyimages