Карабельов с асистенция за успех на Партизан

  • 9 ное 2025 | 22:35
  • 589
  • 0
Партизан победи с 2:0 Нови пазар в домакинството си от 15-ия кръг на сръбската Супер лига. Това бе важен успех за "гробарите", които отново се качиха на върха в класирането. Янис Карабельов също взе участие в мача, като се появи в 69-ата минута, а само седем по-късно асистира за второто попадние на своя тим.

Партизан поведе в резултата в 33-тата минута, когато Огнен Угрешич отбеляза с удар около точката на дузпата.

В 70-ата минута Янис Карабельов пропусна да се разпише, след като бе изведен сам срещу вратаря, но не успя да го преодолее.

В 76-ата минута българинът все пак се реваншира и хитро изведе Бибрас Натхо, който напредна с топка в крака и отбеляза за 2:0.

С тази победа Партизан отново е лидер в класирането с актив от 37 точки, като има две повече от Цървена звезда, но и мач повече. Нови пазар е на 5-ата позиция с 22 точки.

