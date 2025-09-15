Карабельов и Партизан отново са на върха в Сърбия

Българинът Янис Карабельов изигра цял мач при победата на клубния си Партизан с 5:2 срещу тима на Спартак (Суботица) в срещата от 7-ия кръг на сръбската Суперлига. Трите точки пратиха “черно-белите” на върха в шампионата на западната ни съседка, като те имат точка аванс пред вечния си съперник Цървена Звезда, който обаче е с мач по-малко. Съставът от Суботица от своя страна е на предпоследното място във временното класиране.

За съжаление, Карабельов не се разписа в голеадата и от присъединяването си към сръбския гранд това лято той все още има само едно попадение в местния шампионат, както и един жълт картон.

Иначе неговите съотборници до голяма степен подсигуриха трите точки още до почивката, след като Никола Симич (21’) и Йован Милошевич (37’) дадоха аванс на гостите. В средата на втората част Марио Юрчевич (64’) направи преднината на Партизан класическа, а малко по-късно Стефан Томович (69’) намали изоставането на домакините след точно изпълнена дузпа. Техните надежди за нещо повече освен почетна загуба бързо бяха убити, тъй като Стефан Вукотич (70’) върна преднината от три попадения за тима от Белград веднага след подновяването на играта. Така до края на срещата съперниците си размениха по още едно попадение, като за Спартак се разписа Кваку Осеи (78’), а за Партизан бе точен Андрей Костич (90’).

Победата бе отлична загрявка за Партизан, тъй като след броени дни на 20-и септември (събота) ще бъде вечното дерби на сръбския футбол с Цървена Звезда. Това ще бъде и големият тест за Карабельов и компания дали са готови да преследват титлата, която партизанчани не са печелили от 2017 г. насам. Към момента и двата гранда са единствените отбори, триумфирали в Суперлигата след окончателното разпадане на бившите югославски републики през 2006 г. Цървена Звезда има 11 титли (8 от които са поредни), а Партизан е с 8.