Срамно отпадане на Партизан и Карабельов за Купата на Сърбия

Сръбският гранд Партизан записа срамно отпадане още на 1/16-финалите за Купата на Сърбия. Той загуби с 0:2 гостуването си на втородивизионния Мачва и приключи болезнено рано участието си в турнира. Българският халф на "гробарите" Янис Карабельов се появи в игра в началото на второто полувреме, но и той не успя да спаси отбора си от загубата.

Мачва поведе в резултата още в 16-ата минута, когато Митар Ергелаш направи самостоятелен пробив, първият му удар от границата на наказателното поле бе блокиран, но топката се върна в краката му и при втория опит той бе точен за 1:0.

Партизан опита да реагира, но нападателите на гостите така и не можеха да намерят пътя към гола.

В 65-ата минута домакините нанесоха втори удар. Марко Николич си откри пространство в наказателното поле и падайки успя да отправи топката към вратата, като тя се оплете в мрежата за 2:0

Така Мачва записа един от най-големите успехи в историята си и елиминира гранда Партизан от Купата на Сърбия, нанасяйки сериозен удар по самочувствието му. Сега за "гробарите" остава да се реваншират пред феновете си с добро представяне в първенството.