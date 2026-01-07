Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спортинг (Лисабон)
  3. Спортинг допусна шокиращ обрат

Спортинг допусна шокиращ обрат

  • 7 яну 2026 | 01:29
  • 249
  • 0
Спортинг допусна шокиращ обрат

Спортинг (Лисабон) отпадна на полуфиналите в турнира за Купата на Лигата на Португалия. Отборът на Руи Боржеш загуби с 1:2 на своя "Жозе Алваладе" от Витория (Гимараеш), като получи два гола в добавеното време.

Многото кадрови проблеми сериозно ограничиха избора на Руи Боржеш, но началото беше оптимистично. Спортинг имаше надмощие до почивката и поведе в 14-тата минута с попадение на Луис Суарес след асистенция на Тринкао.

През второто полувреме и двата отбора създадоха положения за гол. Резултатът се запази непроменен до 92-рата минута, когато Алиун Ндойде се разписа за 1:1. Същият футболист донесе победата на гостите от Гимараеш с точен изстрел в 11-тата минута на добавеното време след груба грешка в защитата на Спортинг.

Другият полуфинал е е днес от 22:00 часа и ще противопостави отборите на Бенфика и Брага.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 2182
  • 1
Два корнера матираха Митов и Абърдийн на "Айброкс"

Два корнера матираха Митов и Абърдийн на "Айброкс"

  • 7 яну 2026 | 00:28
  • 585
  • 0
Нотингам спечели ключова битка, а Уест Хам затъва все повече

Нотингам спечели ключова битка, а Уест Хам затъва все повече

  • 7 яну 2026 | 00:00
  • 947
  • 0
Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

  • 6 яну 2026 | 23:39
  • 5103
  • 6
Амад Диало поведе Кот д'Ивоар по пътя към 1/4-финалите

Амад Диало поведе Кот д'Ивоар по пътя към 1/4-финалите

  • 6 яну 2026 | 23:05
  • 1850
  • 0
Бен Йедер подписа с отбора на Хаким Зиеш

Бен Йедер подписа с отбора на Хаким Зиеш

  • 6 яну 2026 | 23:05
  • 1442
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 21551
  • 132
Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 2182
  • 1
Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 23154
  • 28
Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

  • 6 яну 2026 | 23:39
  • 5103
  • 6
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 8951
  • 8
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 11291
  • 12