Спортинг допусна шокиращ обрат

Спортинг (Лисабон) отпадна на полуфиналите в турнира за Купата на Лигата на Португалия. Отборът на Руи Боржеш загуби с 1:2 на своя "Жозе Алваладе" от Витория (Гимараеш), като получи два гола в добавеното време.

Многото кадрови проблеми сериозно ограничиха избора на Руи Боржеш, но началото беше оптимистично. Спортинг имаше надмощие до почивката и поведе в 14-тата минута с попадение на Луис Суарес след асистенция на Тринкао.

През второто полувреме и двата отбора създадоха положения за гол. Резултатът се запази непроменен до 92-рата минута, когато Алиун Ндойде се разписа за 1:1. Същият футболист донесе победата на гостите от Гимараеш с точен изстрел в 11-тата минута на добавеното време след груба грешка в защитата на Спортинг.

Другият полуфинал е е днес от 22:00 часа и ще противопостави отборите на Бенфика и Брага.