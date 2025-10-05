Карабельов и Партизан отново са първи след дълго надлъгване срещу Войводина

Популярни
Отборът на Партизан, за който се състезава българинът Янис Карабельов, се изкачи на първото място в Сърбия, след като надви с минималното 1:0 тима на Войводина при домакинството си от 11-ия кръг в местната Супер Лига. Партизанчани обаче имат два мача повече от вечния си съперник Цървена Звезда, който няма грешка от началото на сезона, и лидерската позиция към момента изглежда само формална.

Самият Карабельов беше титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал.

Единственият гол в мача отбеляза Йован Милошевич от дузпа в 18-ата минута.

От 30-ата минута нататък домакините играха с човек повече, след като Синиша Танига получи директен червен картон.

Срещата ще бъде запомнена и с ефектната хореография на феновете, чието факлено шоу озари целия стадион “Партизан”.

Също така срещата беше спряна за момент заради метеорологичните условия и приключи около час след предвидения край.

Това бе последен мач за двата отбора преди паузата за двата тима. След подновяването на сръбския шампионат Партизан ще има гостуване на ТСЦ Бачка Топола, докато Войводина ще приеме Раднички (Крагуевац). И двете срещи предстоят на 18-и октомври.

FK Partizan: FK Partizan// Twitter

