Карабельов и Партизан катастрофираха болезнено

Отборът на Партизан, за който се състезава българинът Янис Карабельов, допусна унизително поражение с 1:4 от тима на Чукарички в срещата от 14-ия кръг на сръбската Супер Лига. По този начин столичният гранд не успя да се изкачи на първото място и да се възползва от грешната стъпка на вечния си съперник Цървена Звезда, който загуби от Войводина с 2:3 в средата на седмицата. Освен това “звездашите” са и с мач по-малко, което все повече започва да отдалечава партизанчани от титлата, която все им убягва от 2017 г. насам.

Иначе Карабельов бе титуляр за “гробарите” и остана на терена почти до края. Той бе заменен в 90-ата минута от 19-годишния халф Огнен Угрешич.

Startnih XI ⚫⚪️ FK Čukarički - FK Partizan



🔁 IZMENE: Krunić, Abdumalik, Stojković, Ugrešić, Natho, Zahid, Đurđević, Trifunović, Zubairu, Janković, Jovanović pic.twitter.com/uxb1DLnBxp — FK Partizan (@FKPartizanBG) November 1, 2025

Гостите инкасираха две попадения до почивката. Първо, Боица Никчевич откри резултата в 7-ата минута, а в 29-ата Слободан Тедич покачи след точно изпълнена дузпа.

След почивката “черно-белите” върнаха един гол чрез Зубайру Ибрахим, но в края на двубоя се пропукаха отново и допуснаха две бързи попадения. В 89-ата минута Неманя Милетич върна преднината от два чисти гола в полза на отбора на Чукарички, а в 5-ата минута на добавеното време Филип Матиасевич оформи крайния резултат.

⌛KRAJ: FK Čukarički 4:1 FK Partizan



⚽️ Zubairu pic.twitter.com/eh7LM2bs6E — FK Partizan (@FKPartizanBG) November 1, 2025

Това е второ поредно унизително поражение за “гробарите” тази седмица, които преди броени дни записаха срамно отпадане още на 1/16-финалите за Купата на Сърбия, където загубиха с 0:2 гостуването си на втородивизионния Мачва.

В средата на следващата седмица, Карабельов и компания ще опитат да се върнат към победите, като на 5-и ноември (сряда) ще гостуват на Явор (Иваница).