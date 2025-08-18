Карабельов и Партизан се утешиха за европейския провал с разгром в Сърбия

Популярни
  • 18 авг 2025 | 22:26
  • 1083
  • 0
Българинът Янис Карабельов бе титуляр при разгрома на неговия Партизан с 5:1 срещу тима на ИМТ Белград в срещата от 5-ия кръг на сръбската Суперлига. Головете за домакините отбелязаха Демба Сек (21’, 28’), Йован Милошевич (40’), Андрей Костич (75’) и Милан Вукотич (83’), а за съперника се разписа Уго Бонет (51’).

Карабельов не само че беше титуляр, но остана и до последния съдийски сигнал на терена. За съжаление той не успя да вкара гол или да направи асистенция.

Успехът в известен смисъл се явява утеха за сръбския гранд, който направи поредната си вяла европейска кампания този сезон и в края на миналата седмица отпадна от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите от Хибърниън.

Сега столичани ще могат да съсредоточат изцяло силите си на родна земя, където към момента споделят първото място с хегемона в западната ни съседка Цървена Звезда, който става шампион неизменно от 2018 г. Партизан вдигна титлата за последно през сезон 2016/2017.

