Карабельов вкуси от магията на дербито на Белград, но неговият Партизан загуби

Отборът на Партизан, за който се състезава българинът Янис Карабельов, отстъпи с 1:2 от Цървена Звезда във вечното дерби на Сърбия.

⌛KRAJ: FK Partizan 1:2 FK Crvena zvezda



⚽️ J. Milošević

Срещата бе от 9-ия кръг на местната Супер Лига и благодарение на днешния си успех “звездашите” излязоха еднолично начело в класирането. Освен това те имат и един мач в запас, което означава, че ще имат шанс рано да се откъснат на върха и да тръгнат към своята десета поредна титла в западната ни съседка. Партизан от своя страна не е ставал шампион от 2017 г. насам и все още не може да намери отпор срещу вечния си съперник. Освен това Звезда няма загуба в дербито на Белград в последните му седем издания. Партизан успя да надвие градския си съперник в есенното дерби от сезон 2023/2024, когато “звездашите” финишираха с цели седем точки аванс на първото място.

Иначе Карабельов стартира срещата на резервната скамейка и се включи в игра на почивката, когато замени 19-годишния Ваня Драгоевич, който изведе партизанчани с капитанската лента.

Startnih XI ⚫⚪️ FK Partizan - FK Crvena zvezda



🔁 IZMENE: Krunić, Đurđević, Stojković, Karabeljov, Natho, Zahid, Vasiljević, B. Kostić, Zubairu, A. Kostić, Jovanović

Мачът на стадион “Партизан” се развиваше положително до един момент за домакините, които през първата част на пет пъти застрашиха вратата на съперника си, но вратарят Матеуш отказа да се пропука. Така се стигна до 28-ата минута, когато падна и първото попадение за Звезда, което бе отбелязано от Тими Елшник.

След почивката гостите успяха да ударят за втори път, когато в 60-ата минута Неманя Радонич прониза отново Марко Милошевич и до голяма степен предреши изхода на двубоя.

В крайна сметка домакините се окопитиха и успяха да върнат едно попадение чрез Йован Милошевич, но не съумяха да направят друго, освен да запишат почетна загуба.

Така Партизан, след като направи за поредна година пълен провал в европейските клубни турнири и отпадна още в тяхната квалификационна фаза, изглежда и че в шампионата ще остане с празни ръце.

Partizan

vs

Crvena Zvezda

Partizan vs Crvena Zvezda 🇷🇸 20.09

Разбира се, до края на Супер Лигата има още много време, но подобна загуба може да се окаже ключова и да събори столичния гранд, който до този момент не познаваше вкуса на загубата на местно ниво. Дали това ще се случи, остава да разберем от срещата на Карабельов и компания идния уикенд, която ще бъде срещу друг градски съперник в лицето на ОФК Белград. Този двубой е на 27-и септември (събота) от 19:30 часа българско време, а междувременно “звездашите” ще имат първия си ангажимент в Лига Европа този сезон, като ще приемат на “Мала Маракана” шотландския Селтик. Този двубой е на 24-и септември (сряда) и ще стартира от 22:00 часа българско време.