Карабельов и Партизан отново поведоха колоната в Сърбия

  • 24 окт 2025 | 21:50
  • 129
  • 0
Янис Карабельов беше титуляр за Партизан, който победи с 3:0 гостуващия Младост (Лучани) и излезе на първо място в калсирането на сръбската Суперлига. Четвъртият пореден успех на "гробарите" дойде пред празни трибуни, а попаденията отбелязаха трима футболисти, които наскоро бяха глобени с по 1000 евро заради лоша дисциплина.

Домакините играха без голмайстора си Йован Милошевич, а старши треньорът Ненад Лалатович пусна на върха на атаката Андрей Костич. Резултата откри неговият съфамилник Богдан Костич в 32-рата минута след изпълнение на корнер и хубав изстрел извън наказателното поле.

В 58-ата минута Андрей Костич засече подаване на Демба Сек и на празна врата удвои. Третото попадение за "черно-белите" реализира Сек в 84-тата минута, а асистенцията дойде от ветерена Бибрас Натхо. По този начин Партизан събра 31 точки - с две повече от шампиона Партизан, който има два мача по-малко.

На третото място се утвърди Войводина. Тимът от Нови Сад разгроми с 4:1 като гост Напредак (Крушевац). В друг мач днес Явор (Иваница) се наложи с 2:1 над Нови Пазар.

