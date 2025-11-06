Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Партизан
  Карабельов и Партизан се върнаха към победите след сложен обрат

  • 6 ное 2025 | 03:51
  • 287
  • 0
Отборът на Партизан, за който се състезава българинът Янис Карабельов, записа победа с 3:2 срещу тима на Явор (Иваница) в отложен мач от 2-рия кръг на сръбската Суперлига. С успеха “гробарите” се върнаха на първото място във временното класиране с точка пред втория Цървена звезда, който обаче все още не е изиграл докрай отложените си срещи покрай европейската кампания от началото на сезона.

Карабельов, който традиционно е титуляр, откакто се присъедини към партизанчани това лято, този път стартира на резервната скамейка. Българинът се появи в игра в 74-ата минута, когато замени 19-годишния халф Огнен Угрешич, и остана на терена до последния съдийски сигнал.

Самият двубой мина през много обрати. Йован Милошевич изведе “гробарите” напред в 21-вата минута, но до почивката домакините от Иваница вкараха два гола, с които излязоха напред. Първо, в 25-ата минута от дузпа се разписа Душан Пантелич, а след него в 33-тата Матея Жувич даде преднина на Явор.

След почивката късметът споходи гостите от Белград, които десетина минути след подновяването на играта също получиха правото да изпълнят 11-метров наказателен удар. Зад топката застана Бибрас Натхо, който бе точен в 57-ата минута и направи резултата 2:2.

До края обаче имаше време и за още, като в средата на второто полувреме столичани направиха нов обрат. В 69-ата минута втория си гол за вечерта отбеляза Йован Милошевич.

До края съотборниците му в отбрана не позволиха да се пропукат и откраднаха скъпоценните три точки, които отпътуваха за Белград.

През уикенда Карабельов и компания ще се изправят срещу Нови Пазар (9.11), което ще бъде и последният мач на “гробарите” преди последната пауза за националните през тази астрономическа година.

