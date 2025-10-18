Популярни
  2. ТСЦ Бачка Топола
  3. Карабельов избухна с гол в Сърбия, който върна Партизан на върха

  • 18 окт 2025 | 21:22
Българинът Янис Караблеьов вкара единственият гол при победата на клубния си Партизан срещу тима на ТСЦ Бачка Топола в срещата от 12-тия кръг на сръбската Супер Лига. Успехът бе изключително ценен за "гробарите", тъй като те отново стъпиха на върха във временното класиране с точка пред вечния съперник Цървена Звезда. Освен всичко това бе първото попадение на родния футболист в шампионата на западната ни съседка.

Карабельов бе титуляр за партизанчани и остана на терена до последния съдийски сигнал. Така той вече има два гола, една асистенция и два жълти картона на сметката си в Супер Лигата от началото на сезона. Той има и още една асистенция с фланелката на "гробарите", която обаче бе в турнира за Лигата на конференциите.

Въпреки ниската резултатност двата отбора играха отворено и в хода на целия двубой оправиха почти 40 удара, а само 10 от тях бяха точни.

Иначе единственият гол в мача падна малко преди почивката в 42-рата минута, когато Карабельов засече подаването около точката на дузпата на 23-годишния черногорски халф Милан Вукотич.

В следващия кръг Партизан ще приеме тима на Младост (24.10), а малко след това предстои и среща от турнира за Купата на Сърбия. Там "гробарите" ще срещнат състава на Мачва (29.10).

