Карабельов спаси Партизан от издънка в Ниш

  • 24 авг 2025 | 23:13
  • 2072
  • 0
Българският халф Янис Карабельов отбеляза гол за своя Партизан при равенството 2:2 с Раднички (Ниш) в гостуването от 6-ия кръг на сръбската Супер лига. Той се появи в игра в 61-вата минута на мястото на Ваня Драгоевич и се оказа "златната резерва" за Сърджан Благоевич, като спаси "гробарите" от загубата, вкарвайки изравнителния гол в 76-ата минута.

Партизан пръв откри резултата чрез Йован Милошевич в 17-ата минута, но Раднички направи пълен обрат след точни изстрели на Джордже Петрович в 37-ата и Радивой Босич в 73-тата минута.

Тогава дойде моментът на Карабельов. Той се разписа за 2:2 с глава след центриране от корнер на ветерана Бибрас Натхо.

Така бе спряна победната серия на Партизан в първенството, но тимът остава на върха с 13 точки, колкото има и Войводина. Цървена звезда е на 3-тото място с 12 точки, но и с мач по-малко.

Раднички пък се намира на 11-ата позиция с 5 точки до момента.

