  3. Амад Диало поведе Кот д'Ивоар по пътя към 1/4-финалите

Амад Диало поведе Кот д'Ивоар по пътя към 1/4-финалите

  • 6 яну 2026 | 23:05
  • 395
  • 0

Кот д'Ивоар стана последният отбор, който си осигури място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации. Това стана факт след победа с 2:0 в осминафинала срещу Буркина Фасо. В основата на успеха на "слоновете" бе звездата на отбора Амад Диало, който отбеляза първия гол в 20-ата минуа и изработи втория в 32-рата минута, дело на Ян Диоманде. Третото попадение пък бе на сметката на Базумана Туре в 87-ата минута.

Кот д'Ивоар стартира силно мача и първо Франк Кесие пропусна добра възможност в 15-ата минута.

Пет минути по-късно се стигна и до откриване на резултата. Амад Диало се промъкна в наказателното поле и отблизо успя да промуши топката във вратата за 1:0.

В 32-рата минута "слоновете" удвоиха преднината си. Диало напредна отдясно и подаде по земя към нахлуващия от задна позиция Ян Диоманде, който от движение стреля и отбеляза за 2:0.

Най-добрата възможност за Буркина Фасо се откри пред Данго Уатара в 40-ата минута, който стреля и нацели дясната греда.

В 87-ата минута Кот д'Ивоар реши всичко с трети гол след контраатака. Базумана Туре пое топката в собственото си поле, напредна необезпокояван по левия фланг до вратата на съперника и хладнокръвноотбеляза за крайното 3:0.

С този успех Кот д'Ивоар си осигури място на 1/4-финалите, където го очаква нов сериозен сблъсък с Египет.

