Карабельов с асистенция, която помогна на Партизан да се върне на върха в Сърбия

Българинът Янис Карабельов направи асистенция при победата с 2:0 на клубния си Партизан при гостуването на тима на ОФК Белград в столичното дерби от 10-ия кръг на сръбската Суперлига. Благодарение на трите точки “черно-белите” оглавиха класирането с точка пред вечния си съперник Цървена звезда, който обаче има два мача в запас покрай европейските си изяви.
Самият Карабельов беше титуляр и остана на терена до 62-рата минута, когато беше заменен от Огнен Угрешич. Освен с асистенцията 29-годишният българин завърши срещата и с жълт картон. Както официалното предупреждение, така и асистенцията бяха под номер две през сезона за родния футболист. Той има и един гол на сметката си, който реализира на 24-и август при равенството срещу Раднички Ниш. Освен това направи и една асистенция с фланелката на сръбския гранд по време на квалификациите за Лигата на конференциите.
Иначе асистенцията на Карабельов дойде във важен психологически момент. Той направи решителната намеса при попадението на Ваня Драгоевич в 43-тата минута.
През втората част, когато вече българинът беше напуснал терена, падна и вторият гол в мача. Попадението беше реализирано от Йован Милошевич, като този резултат беше най-малкото, с което партизанчани можеха да си тръгнат от стадион “Спортс център”, тъй като те отправиха повече от 20 удара.
В следващия кръг Партизан ще приеме Войводина (4.10), което ще бъде и последният мач на Карабельов и компания преди паузата за националните отбори.
СНИМКА: FK Partizan// Twitter