Ще получи ли Хорнър възможност да влезе като акционер в Алпин?

Миноритарният акционер в тима на Алпин във Формула 1 Otro Capital обмисля възможността да продаде дела си в отбора, който е в размер на 24% от акциите. Otro Capital осъществи сделката през 2023 година с подкрепата на фонда RedBird и холивудския актьор Райън Рейнолдс, като плати за този дял около 200 милиона евро.

С продажбата на този пакет акциите тимът на Алпин получи оценка от над 800 милиона евро, а сега пазарните анализатори оценяват отбора на над 1,2 милиарда, което ще осигури сериозна възвръщаемост на инвеститорите, подкрепили преди две години Otro Capital.

Тази информация идва с уточнението, че все още няма решение за продажбата на дела от 24 процента, но пък това веднага възроди слуховете, че бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър може да намери начин да се върне във Формула 1. Хорнър беше уволнен през юли от Ред Бул и оттогава насам редовно се спекулира, че той се е пробвал при всички тимове, но засега няма интерес у нито един отбор да го наеме. Като Хорнър не иска да е просто шеф на отбор или да заема по-ниска длъжност, а да влезе като акционер с пари, събрани от инвеститори и тогава да иска роля в оперативното ръководство на отбора.

Факт е, че шефовете на Рено и марката Алпин търсят постоянен шеф на тима, но също така е и вярно това, че в близко бъдеще Флавио Бриаторе няма никакво намерение да се дели властта в отбора, дори и с добрия си приятел Кристиан Хорнър.

Също така, при сключването на сделката, от Рено са се застраховали срещу потенциално влизане на нежелан акционер на мястото на Otro Capital. Затова и автомобилният гигант има право да откупи акциите ако сегашният им собственик реши да излезе от инвестицията си. Друг е въпросът дали Рено ще може да си позволи подобен разход точно сега.

Новият главен изпълнителен директор на Рено и на Алпин Франсоа Прово вече обяви, че компанията държи на присъствието си във Формула 1 и няма намерение да напуска спорта. Освен това се смята, че планът засега е да не се правят промени в ръководството на тима, за да не се застраши посоката на развитие за сезон 2026. Но ако и догодина по същото време Алпин е сред опашкарите във Формула 1, то най-вероятно ще има промени и Бриаторе ще се раздели с поста си на изпълнителен съветник и неофициален шеф на отбора.

Снимки: Gettyimages