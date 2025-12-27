Резерва на Астън Мартин не би отказал да се състезава с Верстапен

Тестовият и резервен пилот на Астън Мартин, Щофел Вандоорн, разкри, че „не би отказал“ да бъде съотборник на Макс Верстапен в състезание за издръжливост. Успоредно със задълженията си във Формула 1 с Ред Бул, Верстапен предприе няколко важни стъпки през тази година към бъдеща кариера в надпреварите за издръжливост.

Четирикратният световен шампион във Формула 1 се сдоби с лиценз, за да се състезава в GT3 сериите на Северната дъга на „Нюрбургринг“, като дори постигна победа на емблематичното трасе при дебюта си в шампионата NLS.

Верстапен има амбиции да се включи в състезания като „24-те часа на Льо Ман“ и „24-те часа на Нюрбургринг“, като за второто това може да се случи още през 2026 г.

„Макс следи абсолютно всичко - заяви Вандоорн пред Motorsport.com. - Той знае всичко за всеки – какви са резултатите, как е протекло състезанието и така нататък. Той изпитва огромна страст към спорта като цяло. Затова понякога го виждате да кара GT3 автомобили. Той опитва почти всичко, което има четири колела.“

Освен ролята си в Астън Мартин, Вандоорн е резервен пилот на Ягуар във Формула E, а също така се състезава за Пежо в Световния шампионат за издръжливост (WEC).

„Би било хубаво, ако можем да караме заедно с Макс в Льо Ман“ в бъдеще, да. Със сигурност не бих отказал", обясни белгиецът.

