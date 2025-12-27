Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Резерва на Астън Мартин не би отказал да се състезава с Верстапен

Резерва на Астън Мартин не би отказал да се състезава с Верстапен

  • 27 дек 2025 | 12:43
  • 126
  • 0

Тестовият и резервен пилот на Астън Мартин, Щофел Вандоорн, разкри, че „не би отказал“ да бъде съотборник на Макс Верстапен в състезание за издръжливост. Успоредно със задълженията си във Формула 1 с Ред Бул, Верстапен предприе няколко важни стъпки през тази година към бъдеща кариера в надпреварите за издръжливост.

Четирикратният световен шампион във Формула 1 се сдоби с лиценз, за да се състезава в GT3 сериите на Северната дъга на „Нюрбургринг“, като дори постигна победа на емблематичното трасе при дебюта си в шампионата NLS.

Инженерът на Верстапен преговаря с Астън Мартин
Инженерът на Верстапен преговаря с Астън Мартин

Верстапен има амбиции да се включи в състезания като „24-те часа на Льо Ман“ и „24-те часа на Нюрбургринг“, като за второто това може да се случи още през 2026 г.

„Макс следи абсолютно всичко - заяви Вандоорн пред Motorsport.com. - Той знае всичко за всеки – какви са резултатите, как е протекло състезанието и така нататък. Той изпитва огромна страст към спорта като цяло. Затова понякога го виждате да кара GT3 автомобили. Той опитва почти всичко, което има четири колела.“

Стела посочи ключовия момент, помогнал на Норис да победи "булдога" Верстапен
Стела посочи ключовия момент, помогнал на Норис да победи "булдога" Верстапен

Освен ролята си в Астън Мартин, Вандоорн е резервен пилот на Ягуар във Формула E, а също така се състезава за Пежо в Световния шампионат за издръжливост (WEC).

„Би било хубаво, ако можем да караме заедно с Макс в Льо Ман“ в бъдеще, да. Със сигурност не бих отказал", обясни белгиецът.

Ди Монтедземоло сравни шансовете на Ферари с тези на аутсайдер в Серия А
Ди Монтедземоло сравни шансовете на Ферари с тези на аутсайдер в Серия А
 Вилньов обясни защо Пиастри загуби битката за титлата
Вилньов обясни защо Пиастри загуби битката за титлата
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов не спира с тренировките по празниците

Никола Цолов не спира с тренировките по празниците

  • 26 дек 2025 | 17:03
  • 7016
  • 6
Джордж Ръсел иска да се бори за титлата с Верстапен

Джордж Ръсел иска да се бори за титлата с Верстапен

  • 26 дек 2025 | 15:38
  • 1199
  • 0
Как Люис Хамилтън за малко не става пилот на Заубер

Как Люис Хамилтън за малко не става пилот на Заубер

  • 26 дек 2025 | 14:15
  • 3216
  • 0
И MotoGP се "задръсти" от желаещи да домакинстват старт

И MotoGP се "задръсти" от желаещи да домакинстват старт

  • 26 дек 2025 | 13:19
  • 1575
  • 0
Защо Тото Волф е в раздвоени за второто място на Мерцедес през 2025 година

Защо Тото Волф е в раздвоени за второто място на Мерцедес през 2025 година

  • 26 дек 2025 | 12:56
  • 1856
  • 1
Бившият шеф на Ямаха официално се раздели с японците

Бившият шеф на Ямаха официално се раздели с японците

  • 26 дек 2025 | 12:25
  • 1062
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

  • 27 дек 2025 | 11:35
  • 4519
  • 5
Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Боксинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Боксинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

  • 26 дек 2025 | 23:58
  • 39891
  • 73
Десподов направи анализ на 2025-та и каза кой трябва да спечели “Футболист на годината”

Десподов направи анализ на 2025-та и каза кой трябва да спечели “Футболист на годината”

  • 27 дек 2025 | 09:18
  • 7332
  • 6
Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

  • 27 дек 2025 | 07:14
  • 9348
  • 4
Африкански гранд отново иска Мустафа Сангаре

Африкански гранд отново иска Мустафа Сангаре

  • 27 дек 2025 | 11:00
  • 3969
  • 3
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

  • 26 дек 2025 | 21:01
  • 23165
  • 28