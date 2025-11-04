Популярни
Ботас прогнозира по-силен втори сезон за Хамилтън във Ферари

  • 4 ное 2025 | 10:31
  • 220
  • 0

Настоящият резервен пилот на Мерцедес и бъдещ титуляр на Кадилак Валтери Ботас сподели своето мнение, че вторият сезон на Люис Хамилтън във Ферари ще бъде по-силен от разочароващата първа кампания на британеца в Маранело.

Седемкратният шампион се раздели с Мерцедес след 12-годишно партньорство, за да сбъдне мечтата си да кара за Ферари. Очакванията към този трансфер бяха огромни, но първият сезон на Хамилтън с Черните кончета е меко казано разочароващ. Според Ботас обаче догодина нещата за неговия бивш съотборник ще са много по-лесни, защото той вече ще е имал цяла година да свикна с доста по-различния тим на Ферари.

„Беше голяма промяна за него. Той прекара толкова много време тук (в Мерцедес). Беше толкова привикнал към начина, по който работи отборът и познаваше всички хора. След това той отиде в отбора с напълно различен манталитет, изцяло нови хора, с напълно различна кола, различна задвижваща система, което не е лесно. Бих се радвал да го видя отново в най-добрата му форма, в която съм го виждал. Времето ще покаже.

„Много по-лесно е, когато започваш втората си година в отбора. В продължение на 12 месеца си имал подготовка и просто трябва да продължиш от там, докъдето си стигнал в последното състезание за предходния сезон. Имаш повече време да обмислиш всичко, да прецизираш нещата, независимо дали говорим за теб, или за член на отбора. Втората година е много по-лесна, така че предполагам, че ще видим догодина“, заяви Ботас.

Снимки: Gettyimages

