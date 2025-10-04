Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1

Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1

  • 4 окт 2025 | 14:36
  • 749
  • 0
Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1

Бившият шеф на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър явно полага сериозни усилия, за да се върне в световния шампионат, които обаче до момента не дават резултат. Хорнър беше уволнен от Ред Бул броени дни след Гран При на Великобритания, след това получи впечатляващо обезщетение и редовно се появяват слухове, че той работи усилено, за да се върне в спорта.

От Хаас вече потвърдиха контакт с него, но уточниха, че това няма да има развитие, от Астън Мартин осигуриха сходна информация, но тим шефът на британския тим Анди Кауъл добави и интересна информация към това, като вече беше заявил, че в отбора няма планове да наемат Хорнър.

Верстапен над всички преди квалификацията в Сингапур
Верстапен над всички преди квалификацията в Сингапур

„Говорих с Лорънс Строл по въпроса, за да разбера какво знае той – обясни Кауъл в Сингапур. – Изглежда, че Кристиан е звънял и звъни на всички собственици на отбори в момента, така че този въпрос може да бъде насочен и към тях.

„Ясно мога да кажа, че нямаме планове за включването на Кристиан на оперативно или инвестиционно ниво при нас.“

От Алпин обещаха до няколко старта да е ясен вторият пилот
От Алпин обещаха до няколко старта да е ясен вторият пилот

Шефът на Уилямс Джеймс Ваулс отрече да е влизал в контакт с Хорнър, но уточни, че няма причина да „затваря вратата“ за подобен разговор. Веднага след това добави, че „няма причина“ в Уилямс да има промени, които да включват Хорнър.

Доктор Марко похвали Алекс Дън и потвърди за преговорите с него
Доктор Марко похвали Алекс Дън и потвърди за преговорите с него
Снимки: Gettyimages

