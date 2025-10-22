Кристиан Хорнър е бил против развитието на RB21

Успешното развитие на болида на Ред Бул за сезон 2025 във Формула 1 - RB21, е основната причина за съживяването на шампионските амбиции на Макс Верстапен. След лятната пауза екипът на Пиер Ваше успя да промени сериозно поведението на колата като използва нов под, ново предно крило и поредица други по-дребни промени, които обаче дават отличен резултат - в последните 5 състезания Макс Верстапен записа три победи и две втори места.

Когато дойдоха победите на “Монца” и в Баку мнозина бяха скептични, че завръщането в челото на Макс и RB21 се дължи на конфигурацията на тези трасета, а не толкова на промените по колата. Но след това дойдоха още успехи и RB21 вече превъзхожда най-добрия автомобил този сезон - Макларън MCL39.

В Ред Бул планират още подобрения по колата за 2025

Но според източници от Ред Бул, малко преди да бъде уволнен Кристиан Хорнър се е обявил против промените и подобренията по RB21 - мнението му е било, че колата е твърде изостанала и няма смисъл да се инвестира допълнително в нея в опит да се подобри представянето й.

Факт е, че промените, които се използват сега при RB21 са планирани още по времето на Хорнър, но източници от тима твърдят, че те са били прекарани много трудно заради съпротивата му и дори техническият екип не е получил одобрение за всичко, което е искал да промени по колата в рамките на сезона.

Снимки: Gettyimages