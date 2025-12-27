Популярни
Вилньов обясни защо Пиастри загуби битката за титлата

  • 27 дек 2025 | 12:01
  • 453
  • 1

Оскар Пиастри сам е „изхвърлил“ титлата, според бившия световен шампион Жак Вилньов, който посочи, че австралиецът е поел инициативата в битката в „неподходящ момент“ от развитието на сезона във Формула 1.

Пиастри излезе начело в петия кръг и води в класирането до 19-ото състезание, като финалната част на сезона беше белязана с нетипично много негови грешки – Азербайджан е най-точният пример за това. Преди това, на финала на „Зандвоорт“ Пиастри имаше 34 точки аванс пред съотборника си в Макларън Ландо Норис и 104 пред Макс Верстапен, като много анализатори бяха на мнение, че с този аванс Оскар няма как да загуби битката за титлата.

„Тежко е защото Оскар беше начело през по-голямата част от сезона – обясни Вилньов. – Представянето му беше във възходяща траектория, но мисля, че той излезе първи твърде рано в хода на сезона. Това беше неподходящият момент за него да е начело.

„Баку му струва много скъпо, мисля, че това, което стана там, наистина му се отрази. Но в последните две състезания за година Оскар беше бърз, обаче му трябваше време, за да си върне формата и увереността, което е странно. А по това време Норис вече атакуваше на пълна газ.“

Според Вилньов, влизането в сила на новите правила може да означава, че Пиастри може и да не получи втори шанс да се бори за световната титла.

„Сезонът във Формула 1 е дълъг и когато водиш толкова време и имаш голям аванс, то си мислиш, че просто трябва да правиш по-малко грешки – допълни канадецът. – След това обаче изхвърляш всичко, изхвърляш титлата. Това е неприятно, но Оскар е наясно, че е бърз и ако автомобилът му го позволява, той ще има друг шанс за титлата.

„Но това е проблемът със смяната на правилата – никой не знае кой ще е най-бързият отбор догодина и това може да не е Макларън.“

Снимки: Gettyimages

