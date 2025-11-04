Колко време губи Ферари заради проблемите със спирачките?

Ферари е тимът в челото на класирането във Формула 1, който има най-сериозни проблеми със спирачките и това не важи само за карането на 7-кратния световен шампион Люис Хамилтън.

Според изчисленията на autoracer.it, средно на състезание пилотите на Скудерията губят между 12 и 15 секунди спрямо победителя заради това, че твърде често и твърде дълго трябва да връщат газта преди активното спиране за завоите. В Мексико беше показателно, че от бокса на няколко пъти поискаха от Хамилтън да връща газта доста по-рано преди завоите, като на моменти това разстояние достигаше впечатляващите 200 метра.

Това по-ранно връщане на газта има за цел да спомогне за охлаждането на спирачките, които при SF-25 опасно бързо стигат до риск от прегряване. А в Мексико към това се прибави и необходимостта и задвижващата система да получава повече свеж въздух, за да се подобри охлаждането. И засичането на тези 15 секунди изоставане от Ландо Норис дойде точно в Мексико Сити.

Неприятната новина за Шарл Леклер и Люис Хамилтън е, че проблемът с температурата на спирачките се появява и когато SF-25 се движи в чист въздух. Този проблем се обсъжда още от миналата година, като тогава обяснението беше, че има неточности в мениджмънта на спирачните дискове на Брембо. Но при SF-25 проблемът със спирачките се превръща в хроничен при определени условия.

В Мексико Ферари представи нов дизайн на въздушните кутии на задните спирачки, като тази промяна беше планирана отдавна и специално за това състезание, а до края на сезона ще видим още няколко такива подобрения, свързани с особеностите на отделните трасета.

Тези опити да се подобри охлаждането на задните спирачки пък са свързани и с идеята на инженерите на Ферари да прехвърли за постоянно по-голямата част от задното усилие към задния мост, за да може да се подобри охлаждането на предните спирачки. Тепърва обаче предстои да се разбере дали това решение ще се окаже достатъчно ефективно.

