Колко време губи Ферари заради проблемите със спирачките?

  • 4 ное 2025 | 11:08
  • 1372
  • 3

Ферари е тимът в челото на класирането във Формула 1, който има най-сериозни проблеми със спирачките и това не важи само за карането на 7-кратния световен шампион Люис Хамилтън.

Според изчисленията на autoracer.it, средно на състезание пилотите на Скудерията губят между 12 и 15 секунди спрямо победителя заради това, че твърде често и твърде дълго трябва да връщат газта преди активното спиране за завоите. В Мексико беше показателно, че от бокса на няколко пъти поискаха от Хамилтън да връща газта доста по-рано преди завоите, като на моменти това разстояние достигаше впечатляващите 200 метра.

Ботас прогнозира по-силен втори сезон за Хамилтън във Ферари
Ботас прогнозира по-силен втори сезон за Хамилтън във Ферари

Това по-ранно връщане на газта има за цел да спомогне за охлаждането на спирачките, които при SF-25 опасно бързо стигат до риск от прегряване. А в Мексико към това се прибави и необходимостта и задвижващата система да получава повече свеж въздух, за да се подобри охлаждането. И засичането на тези 15 секунди изоставане от Ландо Норис дойде точно в Мексико Сити.

Неприятната новина за Шарл Леклер и Люис Хамилтън е, че проблемът с температурата на спирачките се появява и когато SF-25 се движи в чист въздух. Този проблем се обсъжда още от миналата година, като тогава обяснението беше, че има неточности в мениджмънта на спирачните дискове на Брембо. Но при SF-25 проблемът със спирачките се превръща в хроничен при определени условия.

Във Ферари вече са решили дали Хамилтън да остане и за 2027 година
Във Ферари вече са решили дали Хамилтън да остане и за 2027 година

В Мексико Ферари представи нов дизайн на въздушните кутии на задните спирачки, като тази промяна беше планирана отдавна и специално за това състезание, а до края на сезона ще видим още няколко такива подобрения, свързани с особеностите на отделните трасета.

Тези опити да се подобри охлаждането на задните спирачки пък са свързани и с идеята на инженерите на Ферари да прехвърли за постоянно по-голямата част от задното усилие към задния мост, за да може да се подобри охлаждането на предните спирачки. Тепърва обаче предстои да се разбере дали това решение ще се окаже достатъчно ефективно.

Уилямс с ново лого и ново име от сезон 2026
Уилямс с ново лого и ново име от сезон 2026
Снимки: Gettyimages

