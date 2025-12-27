Едно нещо в рали "Саудитска Арабия", което озадачи Ожие

Саудитска Арабия прие финалния кръг от сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC) в края на ноември. Страната от Близкия изток ще остане в календара след успешния си дебют, като ще организира кръг от WRC още девет години.

Пустинните пътища около Джеда се оказаха изключително предизвикателство за звездите на шампионата. Изпитанието се оказа толкова екстремно, че няколко пилоти поставиха под въпрос смисъла от решаването на титлата в етапи, където пукането на гуми беше постоянна заплаха.

Един от критиците на новото рали беше Себастиен Ожие, който в крайна сметка си осигури деветата световна титла именно в Саудитска Арабия. Както Ожие, така и Елфин Еванс, който водеше в класирането преди финала, имаха проблеми с гумите по време на ралито, но французинът подпечата шампионската си позиция на финала.

Освен каменистия терен, Ожие призна, че едно решение на организаторите го е озадачило. Става въпрос за суперспециалния етап, който беше каран два пъти, но предложи твърде малко зрелище. И с оглед на това, че центърът на ралито беше в Джеда, то организаторите са имали възможност да направят нещо много по-впечатляващо.

„Мисля, че вероятно има някои идеи, които бих могъл да ви дам, като например за суперспециалния етап. Иска ми се догодина да го направим на пистата от Формула 1. Там би изглеждало невероятно. Защо не? А не на паркинга?“, попита Ожие.

Действително, уличното трасе в Джеда, познато от Формула 1, е точно до щаба на ралито и суперспециалния етап. По-точно, сервизният парк и самият етап бяха разположени на паркинга на пистата.

„Може би забавлението щеше да е още по-голямо на самата писта. Това не е грандиозна идея, но съм сигурен, че ще я обсъдим с отборите - обясни Ожие. - Ако организаторите използват коментарите, които пилотите и отборите ще им дадат, съм сигурен, че състезанието ще продължи да се развива."

Догодина Саудитска Арабия отново ще бъде домакин на финалния кръг за сезона.

