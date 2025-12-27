Колите с граунд ефект няма да липсват на Хамилтън

Сезон 2026 ще сложи край на ерата на болидите с граунд ефект във Формула 1, когато в сила ще влезе нов цикъл от правила.

Люис Хамилтън се надява на по-добър късмет в следващия цикъл от развитието на Формула 1, след като премина през изключително труден период от въвеждането на болидите с граунд ефект през 2022 година досега.

Само две от 105-те победи на седемкратния световен шампион в Гран При са постигнати в настоящата ера. Той изпитваше особени затруднения в квалификациите, тъй като тези автомобили не възнаграждават острия подход в завоите след късно спиране.

Ситуацията беше толкова лоша, че 40-годишният пилот заяви: „Нищо от тези коли няма да ми липсва", като определи този цикъл от развитието на спорта като най-неприятен от дебюта му във Формула 1 през 2007 година.

За негов късмет, 2026 ще постави началото на нова ера с огромни промени както в шасито, така и в задвижващата система, което ще даде на Хамилтън шанс да преодолее слабия си дебютен сезон с Ферари през 2025 година.

Първата такава промяна, която Хамилтън преживя във Формула 1, беше през 2009 г., когато бяха върнати гумите тип „чист слик“, размерите на крилата бяха увеличени и бяха направени промени в дифузьора с надеждата колите да станат по-малко зависими от притискащата сила.

Тогава обаче Макларън изпитваше трудности и действащият шампион Хамилтън беше 11-и след девет кръга, преди отборът да успее да се възстанови донякъде и да помогне на британеца да завърши пети в класирането.

Той се справи много по-добре със следващите две промени през 2014 г. и 2017 г. През този период с автомобилите с турбо хибридно задвижване Хамилтън спечели шест световни титли с Мерцедес – постижение, което е в пълен контраст с последвалите години.

„Спомням си първия ден през 2009 г. в Макларън, когато казаха, че правилата изискват 50% по-малко притискаща сила - обясни Люис по време на Гран При на Абу Даби. - Те бяха конструирали колата да има 50% притискане. Спомням си, че се върнах през януари и те казаха: „Вече сме постигнали целите си“, а аз си помислих: „Това нормално ли е?“. Стигнахме до първия тест и се оказа, че изобщо нямаме притискаща сила и сме много назад. Научих много от този опит.“

„След това 2014 беше невероятно вълнуваща. Също и защото бях в нов отбор и виждах невероятната работа, която вече беше свършена няколко години по-рано, особено по двигателя.“

„А 2017 беше страхотна, защото колата беше по-голяма, по-широка. Просто изглеждаше по-масивна и с повече притискане. Беше мега. Последното поколение болиди беше може би най-лошото, бих казал, и се моля следващото да не е по-зле.“

Колко много Хамилтън не харесва тези коли може да се види от медийните му изяви през 2025 г., в които той често беше изключително унил и даваше отговори само с по една дума.

Това се случи на фона на година, в която той завърши шести в класирането, на 86 точки зад съотборника си Шарл Льоклер, като единственият му светъл лъч беше спринтовата победа в Шанхай.

