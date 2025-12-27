Популярни
Как Рованпера шокира шефовете си на финала на рали „Финландия“?

  • 27 дек 2025 | 11:27
  • 344
  • 0

Новият епизод на документалната поредица „More than Machine“, посветена на Световния рали шампионат, ни връща към решаващите моменти в представянето на тима на Тойота този сезон и по-точно – към финалната атака на Кале Рованпера в домашното му рали „Финландия“.

Тази година Кале най-после успя да спечели домашния си кръг от WRC след няколко неуспешни опита. През 2024 Кале водеше със сериозен аванс, когато катастрофира на последния завой в предпоследния етап, заради голям камък на състезателната траектория.

Льоб не изключи възможността да кара отново в WRC
Льоб не изключи възможността да кара отново в WRC

Сега обаче Кале контролираше доста по-спокойно състезанието и победата му изглеждаше сигурна. И тук стигаме до последните минути преди старта на пауърстейджа на ралито.

Малко преди началото на отсечката техническият директор на Тойота Том Фаулър говори по телефона с Кале и навигатора му Йоне Халтунен. Фаулър се опитва да убеди Кале, че победата в генералното класиране е по-важна в сравнение с петте точки от пауърстейджа и двукратният световен шампион трябва да гледа голямата картина и да не поставя под риск победата в домашния си старт.

След трудния сезон 2025 в Хюндай очакват по-добро представяне през 2026 година
След трудния сезон 2025 в Хюндай очакват по-добро представяне през 2026 година

Разбира се, Фаулър се опитва да направи това максимално дипломатично, за да не остане Кале с впечатлението, че той се опитва да вземе на ръчно управление представянето му в състезанието.

Но в този момент Кале имаше нужда от всяка една точка, за да се върне в битката за световната титла в WRC и явно по-консервативният подход за последната отсечка не е бил сред важните варианти за него.

Йоан Росел и Ланча ще гонят върха в WRC
Йоан Росел и Ланча ще гонят върха в WRC

„Кале каза, че може да обмисли тази възможност – казва в „More than Machine“ Фаулър с невярващ поглед след телефонния разговор с Кале.

А заместник-шефът на тима Юка Канкунен, който има 4 световни рали титли, отново напомни в хода на уикенда, че дори не се опитва да дава съвети на пилотите, които и без това не го слушат и атакуват на пълна газ.

В крайна сметка, Кале спечели и пауърстейджа, и рали „Финландия“ и се върна в битката за титлата срещу Себастиен Ожие, Елфин Еванс и Ойт Танак, като на финала в Саудитска Арабия триумфира Ожие.

Рованпера напусна WRC и през 2026 ще го гледаме в японската Супер Формула, тъй като финландецът се опитва да стигне до Формула 1.

Кале Рованпера иска да се е родил 20 години по-рано
Кале Рованпера иска да се е родил 20 години по-рано
Снимки: Gettyimages

