Щайнер: В Хаас няма да дадат на Хорнър парите, които иска

  • 10 окт 2025 | 13:39
  • 365
  • 0

Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер коментира в подраста The Red Flags преговорите на американския тим с Кристиан Хорнър, който активно се опитва да се върне в световния шампионат, след като беше уволнен от Ред Бул през юли тази година.

“Дали Хорнър ще отиде в Хаас? Официалните документи показват за какви пари е работил той в Ред Бул - обясни Щайнер. - Не мисля, че Джийн Хаас (на снимката) може да му плаща такава заплата. В Хаас няма да му дадат парите, които иска той. По-нататък сами си правете изводите. И аз бих искал да получавам колкото Хорнър, но в Хаас работих за по-малко пари.

“Айо Комацу потвърди, че е имало контакт и начални разговори с Хорнър, но това не означава нищо. Хорнър беше начело на Ред Бул - тимът, с най-голяма инфраструктура във Формула 1, като сега ще произвеждат и собствени задвижващи системи. Защо му е да се свързва с Хаас?

“Мисля, че Хорнър просто е поговорил с някого от тима и след това всички започнаха да спекулират, че ще има продължение. Затова и се наложи включването на Комацу.”

Снимки: Gettyimages

