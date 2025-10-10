Щайнер: В Хаас няма да дадат на Хорнър парите, които иска

Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер коментира в подраста The Red Flags преговорите на американския тим с Кристиан Хорнър, който активно се опитва да се върне в световния шампионат, след като беше уволнен от Ред Бул през юли тази година.

“Дали Хорнър ще отиде в Хаас? Официалните документи показват за какви пари е работил той в Ред Бул - обясни Щайнер. - Не мисля, че Джийн Хаас (на снимката) може да му плаща такава заплата. В Хаас няма да му дадат парите, които иска той. По-нататък сами си правете изводите. И аз бих искал да получавам колкото Хорнър, но в Хаас работих за по-малко пари.

🚨 Según @F1insidercom, Ferrari quiere deshacerse de Vasseur y fichar a CHRISTIAN HORNER



👉 Se trata de una apuesta personal de John Elkann, presidente de Ferrari, que estaría dispuesto a romper el contrato de Vasseur para traer al británico.#F1 pic.twitter.com/cA551EyUBz — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) October 10, 2025

“Айо Комацу потвърди, че е имало контакт и начални разговори с Хорнър, но това не означава нищо. Хорнър беше начело на Ред Бул - тимът, с най-голяма инфраструктура във Формула 1, като сега ще произвеждат и собствени задвижващи системи. Защо му е да се свързва с Хаас?

“Мисля, че Хорнър просто е поговорил с някого от тима и след това всички започнаха да спекулират, че ще има продължение. Затова и се наложи включването на Комацу.”

