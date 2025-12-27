Десподов направи анализ на 2025-та и каза кой трябва да спечели “Футболист на годината”

Капитанът на националния тим и нападател на ПАОК Кирил Десподов даде интервю, в което направи своя обзор на 2025 г., говори за ситуацията в клубния си тим, анализира случващото се в българския футбол и даде своята прогноза кой трябва да спечели анкетата „Футболист на годината“. Той разкри амбициите на своя тим в гръцкото първенство в Лига Европа, както коментира ситуацията за потенциален трансфер.

Кирил Десподов е на 6-о място в ПАОК по системата "гол+пас"

“Реално погледнато, това, което вече трети сезон съм видял от треньора Разван Луческу и неговия щаб, мога да кажа, че в ПАОК няма титуляри и резерви. Играем по 55-60 мача на година, има двубои за всички, няма как 11 човека да издържат 55 среща за една година. Тези твърдения, че съм резерва и така нататък, идват от хора, на които футболът не им е ясен. Господата, които лепват тези етикети, не са запознати с моя отбор и по-скоро може да разбират от други неща, но не от футбол.

Този сезон ще бъде изключително тежка битката за шампионската титла. През една точка сме, ще е трудно, но смятам, че имаме силите, качеството, колективът, да се преборим да станем шампиони. Ще е важно да зарадваме нашите верни фенове с титлата по случай 100-годишнината на ПАОК.

Отборът може да стигне много напред в Лига Европа. Доказахме, че можем да победим силни съперници, изпуснахме обаче точки, които вече щяха да си ни класирали. Ако го направим по по-трудния начин, ще е по-сладко накрая. Лично аз смятам, че можем да стигнем много напред в Лига Европа.

24

Футболът е динамичен и непредсказуем. Има два трансфери прозореца на сезон, но искам да ви разкрия, че се чувствам много добре в ПАОК. Спокоен съм, играя постоянно, силни сме, трета година съм в Солун и мина доста бързо. Имам договор до лятото на 2027 г., ще видим какво ще се случи. Не искам да правя планове, защото във футбола всичко може да се промени за 24 часа, но се чувствам добре в Солун и не ми минава през главата и ума да напускам ПАОК. Това го казвам, за да няма спекулации, защото предстои трансферен прозорец, а често се спекулира с моето име. Но все пак никога не казвай „никога“.

Чувството беше много приятно. Върнах се в Разград, видях много приятели, колеги, съотборници, служители на клуба, с които сме имали и имаме добри взаимоотношения. Иначе стана хубав мач с много голове. Накрая както те можеха да победят, така и ние можехме да вземем трите точки. Явно така е трябвало да завърши този мач.

Големият фаворит и човекът, който най-много заслужава наградата “Футболист на годината”, е Ивайло Чочев. През годините се е доказал като изключителен професионалист. Доказва го и сега в Лудогорец. Неслучайно е голмайстор на отбора, а отбеляза куп важни попадения, включително и на ПАОК. Мисля, че той заслужава най-много да спечели приза за „Футболист на годината“ - както заради представянето през 2025 г., така и за цялостен принос”, заяви Десподов.