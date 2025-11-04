Уилямс с ново лого и ново име от сезон 2026

Отборът на Уилямс обяви, че от началото на сезон 2026 ще обнови своя имидж, което ще включва промяна на официалното име на отбора, както и обновяване на неговото лого, което ще напомня оригиналното лого на създадения през 1977 година екип.

Inspired by our past, confident about our future, and clear about our identity 👊



From January 2026, we will become Atlassian Williams F1 Team and unveil an all-new logo to go with it. Full details: https://t.co/62P78IV7gb pic.twitter.com/rKOX5UDDm8 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 3, 2025

От догодина базираният в Гроув отбор ще носи официалното име Williams F1 Team, което ще замени досегашното Williams Racing. Отделно настоящото лого, което представлява едно W, ще бъде заменено от модерен прочит на класическото лого Forward W, което краси всеки един шампионски болид на отбора на Уилямс.

A rich history, being reimagined for our future 🤩 pic.twitter.com/nBBXNpsa8m — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 3, 2025

„Гордея се, че от следващата година ние ще бъдем познати като Williams F1 Team и ще носим лого, което е вдъхновено от нашия основател сър Франк Уилямс и е дълбоко свързано с десетилетия на успехи. Като отбор ние сме вдъхновени от нашето минало, но и се вълнуваме за бъдещето.



„Ние сме отдадени на това да напишем нова шампионска глава в историята на Уилямс. Тази еволюция на нашата идентичност показва кои сме ние, къде отива и връща нашия шампионски завет, за да може модерната аудитория да се запознае с него“, обясни ръководителят на Уилямс Джейм Ваулс по повод тази промяна.

Снимки: Gettyimages