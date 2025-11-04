Уилямс с ново лого и ново име от сезон 2026

Отборът на Уилямс обяви, че от началото на сезон 2026 ще обнови своя имидж, което ще включва промяна на официалното име на отбора, както и обновяване на неговото лого, което ще напомня оригиналното лого на създадения през 1977 година екип.
От догодина базираният в Гроув отбор ще носи официалното име Williams F1 Team, което ще замени досегашното Williams Racing. Отделно настоящото лого, което представлява едно W, ще бъде заменено от модерен прочит на класическото лого Forward W, което краси всеки един шампионски болид на отбора на Уилямс.
„Гордея се, че от следващата година ние ще бъдем познати като Williams F1 Team и ще носим лого, което е вдъхновено от нашия основател сър Франк Уилямс и е дълбоко свързано с десетилетия на успехи. Като отбор ние сме вдъхновени от нашето минало, но и се вълнуваме за бъдещето.
„Ние сме отдадени на това да напишем нова шампионска глава в историята на Уилямс. Тази еволюция на нашата идентичност показва кои сме ние, къде отива и връща нашия шампионски завет, за да може модерната аудитория да се запознае с него“, обясни ръководителят на Уилямс Джейм Ваулс по повод тази промяна.
Снимки: Gettyimages