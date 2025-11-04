Популярни
Уилямс с ново лого и ново име от сезон 2026

  • 4 ное 2025 | 10:07
  • 426
  • 0

Отборът на Уилямс обяви, че от началото на сезон 2026 ще обнови своя имидж, което ще включва промяна на официалното име на отбора, както и обновяване на неговото лого, което ще напомня оригиналното лого на създадения през 1977 година екип.

От догодина базираният в Гроув отбор ще носи официалното име Williams F1 Team, което ще замени досегашното Williams Racing. Отделно настоящото лого, което представлява едно W, ще бъде заменено от модерен прочит на класическото лого Forward W, което краси всеки един шампионски болид на отбора на Уилямс.

„Гордея се, че от следващата година ние ще бъдем познати като Williams F1 Team и ще носим лого, което е вдъхновено от нашия основател сър Франк Уилямс и е дълбоко свързано с десетилетия на успехи. Като отбор ние сме вдъхновени от нашето минало, но и се вълнуваме за бъдещето.

„Ние сме отдадени на това да напишем нова шампионска глава в историята на Уилямс. Тази еволюция на нашата идентичност показва кои сме ние, къде отива и връща нашия шампионски завет, за да може модерната аудитория да се запознае с него“, обясни ръководителят на Уилямс Джейм Ваулс по повод тази промяна.

Снимки: Gettyimages

След по-малко от 24 часа Digital Trends 2025 ви среща с Ред Бул Рейсинг в София

За ужас на милиони жени, Шарл Леклер се сгоди за инфлуенсърка

Люис Хамилтън критикува модерните писти в календара на Формула 1

Фабио Куартараро върна жеста на Ландо Норис с костюма си за Хелоуин

Макс Верстапен ще диша малко по-спокойно до края на сезона

Еспаргаро: Болезнено е, че Акоста не може да печели заради слабостите на КТМ

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

