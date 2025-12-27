Стела посочи ключовия момент, помогнал на Норис да победи "булдога" Верстапен

Тим шефът на Макларън във Формула 1 Андреа Стела посочи ключовия момент, който е послужил като повратна точка за Ландо Норис в битката му срещу Макс Верстапен.

В интервю за Motorsport Италия 54-годишният италианец подчерта колко е израснал Норис, както в личен план, така и като пилот. Стела допълнително наблегна на неговата зрялост, посочвайки дуела на Гран При на Австрия през 2024 г. като основен за шампионския му успех през 2025 г.

„Ландо победи четирикратен световен шампион: той израсна изключително много като личност и като пилот. Да побеждаваш се учиш само като побеждаваш. Постоянните битки със съотборника ти и с булдог като Макс Верстапен или те карат да растеш бързо, или те смазват“, обясни Стела.

„Истинската повратна точка за Ландо дойде миналата година, с решаващи дуели като този в Австрия. Там той наистина започна да вярва, че може да се бори с Верстапен и да го победи. Той също така се научи да се изолира от външния шум. Направихме технически промени специално, за да му помогнем да се съсредоточи върху пилотирането“, допълни Стела.

Норис победи Верстапен в битката за титлата при пилотите през 2025 г. с две точки разлика след подиума си в решаващата за изхода на шампионата Гран При на Абу Даби.

Британският пилот завърши зад звездата на Ред Бул през сезон 2024, когато двамата участваха в няколко битки гума да гума, включително на Гран При на Австрия, където двамата пилоти се сблъскаха във финалната част на състезанието в Шпилберг.

