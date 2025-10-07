Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Любо Ганев гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хорнър плати 3 милиона лири и се спаси от съд

Хорнър плати 3 милиона лири и се спаси от съд

  • 7 окт 2025 | 11:36
  • 241
  • 1

Бившият шеф на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър е постигнал извънсъдебно споразумение с бившата служителка на тима, която беше обект на сексуалния тормоз на британеца. Сумата, която ще получи анонимната все още дама е 3 милиона британски лири.

След избухването на сексскандала на Хорнър през февруари 2024, в Ред Бул на два пъти разследваха скандала и два пъти не откриха нищо нередно, а по-късно стана ясно, че вътрешното разследване на компанията изобщо не е било обективно и Хорнър предварително е знаел какъв ще и изходът му.

Оскар Пиастри с ясно послание към Макларън и Зак Браун след финала в Сингапур
Оскар Пиастри с ясно послание към Макларън и Зак Браун след финала в Сингапур

Хорнър беше уволнен броени дни след Гран При на Великобритания, след това стана ясно, че Ред Бул ще му изплати обезщетение в размер на 60 милиона лири, а в последните месеци той прави усилени опити да се върне във Формула 1 - по-скоро като акционер с оперативна функция в някой от отборите, но засега без успех.

Споразумението дойде точно навреме за Хорнър, тъй като в съда вече той нямаше да може да се ползва от ограничителната заповед, която беше извадил срещу медиите, отразяващи секс скандала на Острова и всички детайли от аферата му с негова подчинена и последвалото влошаване на отношенията им, щяха да излязат на бял свят.

По време на Гран При на Сингапур представители на отделни тимове коментираха, че Хорнър постоянно контактува с тях, а от Астън Мартин обясниха, че Кристиан е звънял на “всички собственици” на отбори във Формула 1.

Верстапен не се смята за претендент за титлата във Формула 1 през 2025 година
Верстапен не се смята за претендент за титлата във Формула 1 през 2025 година
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Световният шампион Марк Маркес аут от следващите два старта в MotoGP

Световният шампион Марк Маркес аут от следващите два старта в MotoGP

  • 7 окт 2025 | 08:13
  • 2946
  • 0
Кръвната проба на Нейко Нейков за наркотици е чиста

Кръвната проба на Нейко Нейков за наркотици е чиста

  • 6 окт 2025 | 17:51
  • 11768
  • 15
Саботира ли Макларън Оскар Пиастри за сметка на Ландо Норис?

Саботира ли Макларън Оскар Пиастри за сметка на Ландо Норис?

  • 6 окт 2025 | 16:20
  • 10479
  • 16
Нейко Нейков няма да бъде привличан под наказателна отговорност за инцидента във Варна

Нейко Нейков няма да бъде привличан под наказателна отговорност за инцидента във Варна

  • 6 окт 2025 | 16:07
  • 2105
  • 1
По-различната страна на Бърни Екълстоун, за която малко хора знаят

По-различната страна на Бърни Екълстоун, за която малко хора знаят

  • 6 окт 2025 | 14:52
  • 2189
  • 0
Леклер: Ние сме пътници в нашата кола

Леклер: Ние сме пътници в нашата кола

  • 6 окт 2025 | 14:16
  • 4251
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 3816
  • 46
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 7025
  • 7
Любо Ганев е гост в Block Out

Любо Ганев е гост в Block Out

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 4037
  • 3
Важна среща в Славия

Важна среща в Славия

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 5461
  • 2
ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

  • 7 окт 2025 | 01:10
  • 12735
  • 12
Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

  • 6 окт 2025 | 21:10
  • 19616
  • 4