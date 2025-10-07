Хорнър плати 3 милиона лири и се спаси от съд

Бившият шеф на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър е постигнал извънсъдебно споразумение с бившата служителка на тима, която беше обект на сексуалния тормоз на британеца. Сумата, която ще получи анонимната все още дама е 3 милиона британски лири.

След избухването на сексскандала на Хорнър през февруари 2024, в Ред Бул на два пъти разследваха скандала и два пъти не откриха нищо нередно, а по-късно стана ясно, че вътрешното разследване на компанията изобщо не е било обективно и Хорнър предварително е знаел какъв ще и изходът му.

Хорнър беше уволнен броени дни след Гран При на Великобритания, след това стана ясно, че Ред Бул ще му изплати обезщетение в размер на 60 милиона лири, а в последните месеци той прави усилени опити да се върне във Формула 1 - по-скоро като акционер с оперативна функция в някой от отборите, но засега без успех.

Споразумението дойде точно навреме за Хорнър, тъй като в съда вече той нямаше да може да се ползва от ограничителната заповед, която беше извадил срещу медиите, отразяващи секс скандала на Острова и всички детайли от аферата му с негова подчинена и последвалото влошаване на отношенията им, щяха да излязат на бял свят.

По време на Гран При на Сингапур представители на отделни тимове коментираха, че Хорнър постоянно контактува с тях, а от Астън Мартин обясниха, че Кристиан е звънял на “всички собственици” на отбори във Формула 1.

