ФИФА удари още един роден клуб - този път санкцията е по-различна

  • 27 дек 2025 | 15:41
  • 2034
  • 1
Пореден български клуб попадна под ударите на ФИФА, научи Sportal.bg. Отборът на Ловеч получи наказание за регистрация на нови футболисти. Санкцията е от вчера 26 декември, като интересното в случая е, че правните действия не са, както в повечето случай за три трансферни периода, а до второ нареждане. Към момента Ловеч се състезава в Трета лига и заема пето място в Северозапада.

Към момента български отбори имат общо 16 наказания за регистриране на нови играчи от страна на световната футболна централа. С най-много е Берое - четири. С по три са Ботев (Пловдив), Крумовград и Верея, като от "канарчетата" анонсираха, че са изчистили задълженията си и ако всичко е наред, би трябвало санкциите да бъдат вдигнати в кратък срок. С по една са Спартак (Варна), Ботев (Враца) и от днес Ловеч.

