В Германия: Хорнър може да оглави Ферари

Бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър може да се завърне във Формула 1, при това по най-впечатляващия начин - начело на Ферари. Това е прогнозата на германското специализирано издание F1-Insider.

Според източниците на F1-Insider, президентът на Ферари Джон Елкан вече сериозно обмисля уволнението на Фредерик Васьор, а след това да покани на мястото му Хорнър. В момента Елкан е най-важният съюзник на Васьор на трудната позиция и той е този, който се опитва да осигури на екипа спокойствие при работата им, защото и този сезон Скудерията се оказа в ролята на догонващ.

Ако обаче във Ферари решат да сменят Васьор с Хорнър, то това ще означава, че тимът от Маранело няма да има никакви шансове да привлече Макс Верстапен за сезон 2027. Световният шампион вече гарантира, че ще кара за Ред Бул до края на 2026, но след това се очаква да си търси по-силен отбор, като изобщо няма гаранция, че Мерцедес ще има предимство в преговорите с него.

Според непотвърдена информация, уволнението на Хорнър е било едно от важните условия на Макс да остане в Ред Бул и шефовете на компанията го изпълниха през юли, броени дни след Гран При на Великобритания.

“Въпреки новия договор на Васьор, който беше обявен в края на юли, във Ферари вече търсят начин да се отърват от французина - пишат в F1-Insider. - Джон Елкан вече се е насочил към привличането на Кристиан Хорнър, но явно в Маранело не разбират, че това ще означава, че с това решение вратата към Макс Верстапен ще остане затворена.

“Хорнър е вариант за позицията на Васьор, като Кристиан също действа активно, за да се върне във Формула 1, но засега без успех. Но пък Елкан все още не е казал последната си дума.”

Снимки: Gettyimages