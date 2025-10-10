Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Има ли Хорнър реален шанс да се върне във Формула 1?

Има ли Хорнър реален шанс да се върне във Формула 1?

  • 10 окт 2025 | 20:56
  • 530
  • 0

Бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър полага сериозни усилия, за да се върне във Формула 1, но до момента без успех. След като Хорнър и Ред Бул се споразумяха за обезщетение в размер над 50 милиона лири, Кристиан няма да има право да работи във Формула 1 до 9 април 2026 година.

Шансовете на Хорнър да си намери място в някои от 11-те отбора във Формула 1 догодина са ограничени. Едва ли Ред Бул и Рейсинг Булс ще решат да го наемат отново. Напрежението между него и Хорнър и Зак Браун означа, че Макларън също не е вариант.

В Германия: Хорнър може да оглави Ферари
В Германия: Хорнър може да оглави Ферари

Джеймс Ваулс вече отхвърли възможността Хорнър да се озове в Уилямс, а проблемите с Тото Волф в миналото не дават надежда, че някой ден ще видим британеца в Мерцедес, където австриецът е и акционер.

Айо Комацу коментира интереса на Хорнър пък по-висока позиция от шеф на тима в Хаас, но обясни, че разговорите там са приключили.

Анди Кауъл от Астън Мартин добави, че е говорил с Лорънс Строл, който му е казал, че Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1. И най-вероятно при настоящото разпределение на силите и шефовете в световния шампионат, Хорнър няма реални шансове за позиция в световния шампионат. Да видим дали ще продължи да работи по линията да събира пари, за да влезе в някой отбор като акционер.

Може ли някой да отмъкне Ръсел от Мерцедес?
Може ли някой да отмъкне Ръсел от Мерцедес?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Йос Верстапен никога няма да стане навигатор, дори на Макс

Йос Верстапен никога няма да стане навигатор, дори на Макс

  • 10 окт 2025 | 19:37
  • 615
  • 0
Уникален Лотус 81 излиза на търг

Уникален Лотус 81 излиза на търг

  • 10 окт 2025 | 19:10
  • 546
  • 1
Може ли някой да отмъкне Ръсел от Мерцедес?

Може ли някой да отмъкне Ръсел от Мерцедес?

  • 10 окт 2025 | 18:30
  • 1018
  • 1
Пирели ще промени най-меките сликове заради Верстапен

Пирели ще промени най-меките сликове заради Верстапен

  • 10 окт 2025 | 15:00
  • 1293
  • 1
Напълно нови пилоти за догодина в Рейсинг Булс?

Напълно нови пилоти за догодина в Рейсинг Булс?

  • 10 окт 2025 | 14:37
  • 1491
  • 1
Танак избра колата от 2024 година за рали “Централна Европа”

Танак избра колата от 2024 година за рали “Централна Европа”

  • 10 окт 2025 | 14:22
  • 738
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

  • 10 окт 2025 | 20:45
  • 10431
  • 24
Португалия (U21) 0:0 България (U21)

Португалия (U21) 0:0 България (U21)

  • 10 окт 2025 | 22:18
  • 8330
  • 17
Франция 0:0 Азербайджан, домакините с трудности в последния пас

Франция 0:0 Азербайджан, домакините с трудности в последния пас

  • 10 окт 2025 | 22:39
  • 1688
  • 1
Германия 2:0 Люксембург, Кимих удвои от дузпа

Германия 2:0 Люксембург, Кимих удвои от дузпа

  • 10 окт 2025 | 22:12
  • 1665
  • 2
Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

  • 10 окт 2025 | 19:20
  • 18239
  • 19
Олимпиакос - Дубай, неудържим Везенков в третата четвърт

Олимпиакос - Дубай, неудържим Везенков в третата четвърт

  • 10 окт 2025 | 22:20
  • 2963
  • 3