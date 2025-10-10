Има ли Хорнър реален шанс да се върне във Формула 1?

Бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър полага сериозни усилия, за да се върне във Формула 1, но до момента без успех. След като Хорнър и Ред Бул се споразумяха за обезщетение в размер над 50 милиона лири, Кристиан няма да има право да работи във Формула 1 до 9 април 2026 година.
Шансовете на Хорнър да си намери място в някои от 11-те отбора във Формула 1 догодина са ограничени. Едва ли Ред Бул и Рейсинг Булс ще решат да го наемат отново. Напрежението между него и Хорнър и Зак Браун означа, че Макларън също не е вариант.
В Германия: Хорнър може да оглави Ферари
Джеймс Ваулс вече отхвърли възможността Хорнър да се озове в Уилямс, а проблемите с Тото Волф в миналото не дават надежда, че някой ден ще видим британеца в Мерцедес, където австриецът е и акционер.
Айо Комацу коментира интереса на Хорнър пък по-висока позиция от шеф на тима в Хаас, но обясни, че разговорите там са приключили.
Анди Кауъл от Астън Мартин добави, че е говорил с Лорънс Строл, който му е казал, че Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1. И най-вероятно при настоящото разпределение на силите и шефовете в световния шампионат, Хорнър няма реални шансове за позиция в световния шампионат. Да видим дали ще продължи да работи по линията да събира пари, за да влезе в някой отбор като акционер.
