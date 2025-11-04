Анчелоти отново пренебрегна Неймар

Карло Анчелоти за пореден път реши да не включи Неймар в състава на Бразилия, тъй като 33-годишният футболист продължава да се бори с контузии. Селекционерът на „селесао“ заяви, че не е разговарял с Неймар относно евентуалното му завръщане в отбора, след като обяви списъка си с играчи за предстоящите мачове през ноември.

Неймар, който е голмайстор номер едно в историята на "селесао", все още не е играл за националния тим след завръщането си от контузия на предна кръстна връзка, като продължава да има проблеми с физическата си форма.

Наскоро той прекара почти седем седмици извън терените поради мускулен проблем, преди да се завърне в игра за Сантос миналия уикенд срещу Форталеза.

CONVOCADOS! 📋



O mister Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os amistosos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18/11.



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/CSqf7BGTzn — brasil (@CBF_Futebol) November 3, 2025

Въпреки това Неймар не попадна в групата на Бразилия за приятелските срещи срещу Сенегал в Лондон на 15 ноември и срещу Тунис в Лил три дни по-късно.

„Не съм разговарял отново с Неймар“, заяви Анчелоти. - Ще видим кога ще може да се възстанови и да играе отново.“

BORA PRA MAIS UMA!



Convocados do mister Ancelotti para mais uma rodada de amistosos! 🇧🇷 pic.twitter.com/PEeFc6haJb — brasil (@CBF_Futebol) November 3, 2025

Винисиус Жуниор е включен в състава на Анчелоти, въпреки че през последните седмици беше подложен на критики заради избухването си след смяната му в дербито между Реал Мадрид и Барселона.

В отбора има и седем играчи от местното първенство, включително Данило от Фламенго и Витор Роке от Палмейрас. Капитанът на Пари Сен Жермен Маркиньос се завръща в състава след възстановяване от контузия, но Алисон и Рафиня остават извън сметките.

Съставът на Бразилия:

Вратари: Едерсон (Фенербахче), Бенто (Ал-Насър), Уго Соуза (Коринтианс)

Защитници: Алекс Сандро (Фламенго), Кайо Енрике (Монако), Данило (Фламенго), Едер Милитао (Реал Мадрид), Фабрисио Бруно (Крузейро), Габриел Магаляеш (Арсенал), Лусиано Жуба (Баия), Маркиньос (Пари Сен Жермен), Пауло Енрике (Васко), Уесли (Рома)

Халфове: Андрей Сантос (Челси), Бруно Гимараеш (Нюкасъл), Каземиро (Манчестър Юнайтед), Фабиньо (Ал-Итихад), Лукас Пакета (Уест Хам)

Нападатели: Естевао (Челси), Жоао Педро (Челси), Луис Енрике (Зенит), Матеус Куня (Манчестър Юнайтед), Ричарлисон (Тотнъм), Родриго (Реал Мадрид), Винисиус Жуниор (Реал Мадрид), Витор Роке (Палмейрас)

