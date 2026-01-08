Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

OЧАКВАЙТЕ В 15:00: Владо Николов гост в "Block Out"
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Бруталното представяне на Барселона от снощи в цифри

Бруталното представяне на Барселона от снощи в цифри

  • 8 яну 2026 | 13:17
  • 5195
  • 3
Бруталното представяне на Барселона от снощи в цифри

Представянето на Барселона в първия полуфинал за Суперкупата на Испания срещу Атлетик Билбао (5:0) беше смазващо и то не само заради четирите гола, които каталунците отбелязаха в първия половин час и предрешиха изхода на сблъсъка. Анализът на статистиката, направен от "Мундо Депортиво", показва, че във всеки един аспект от играта отборът на Ханзи Флик е бил на изключително ниво.

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме
Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

Според данните на Opta, които използва изданието, тимът на Барселона е владял топката в 79,5% от времето, като е отправил 13 удара срещу само 5 за Атлетик. От тях 7 бяха точни, което доведе до брутална ефективност с 5 отбелязани гола, а само 3 излязоха извън очертанията на вратата. Доминацията на каталунците беше толкова голяма, че те са имали 31 докосвания в противниковото наказателно поле срещу едва 12 за съперника си.

Най-показателният и красноречив факт обаче е броят на подаванията. Барселона е направил четири пъти повече пасове от Атлетик – общо 842 срещу 202. Това е изумителна цифра в сравнение с който и да е мач от Ла Лига. На всичкото отгоре, точността на подаванията достигна впечатляващите 92%.

В индивидуален план играчите на Барса също блеснаха. Фермин (с 4) и Рафиня (с 3) бяха футболистите с най-много удари, като и двамата отправиха по два точни изстрела към вратата. Юношата на клуба беше и този, който създаде най-много голови положения, заедно с Рууни Бардагджи – по четири за всеки.

Двамата централни защитници, Ерик Гарсия и Пау Кубарси, се отличиха с най-много завършени пасове – съответно 141 и 129, докато Педри беше най-прецизен в последната третина на терена. Рафиня центрира най-често (6 пъти), а стражът Жоан Гарсия беше безпогрешен в отнемането на топката, като го направи цели 12 пъти.

Вратарят също имаше ключова роля с 3 важни спасявания, справяйки се отлично с всяка ситуация, за разлика от колегата си Унай Симон. Самият Педри пък беше най-активен в отнемането на топката в средата на терена, като го направи 8 пъти.

Освен всичко друго, победата на Барселона с 5:0 е най-голямата в един мач в историята на Суперкупата на Испания. Също така никога досега отбор не бе вкарвал четири гола в едно полувреме в среща от надпреварата, както и съответно Атлетик Билбао е първият тим, инкасирал толкова попадения след първите 45 минути.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Хаосът в Тотнъм продължава, капитанът скочи на клубното ръководство с пост в социалните мрежи

Хаосът в Тотнъм продължава, капитанът скочи на клубното ръководство с пост в социалните мрежи

  • 8 яну 2026 | 12:30
  • 7029
  • 1
Нов проблем в защита за Реал в навечерието на мадридското дерби

Нов проблем в защита за Реал в навечерието на мадридското дерби

  • 8 яну 2026 | 12:05
  • 2600
  • 2
Гари Невил сравни случващото се в Манчестър Юнайтед с популярен филм

Гари Невил сравни случващото се в Манчестър Юнайтед с популярен филм

  • 8 яну 2026 | 11:33
  • 8149
  • 4
Мениджърът на Брентфорд за Игор Тиаго: Той е сензационен, изпревари всички очаквания

Мениджърът на Брентфорд за Игор Тиаго: Той е сензационен, изпревари всички очаквания

  • 8 яну 2026 | 10:28
  • 5829
  • 12
Луис Енрике преди финала с Марсилия: Ще трябва да контролираме добре емоциите си

Луис Енрике преди финала с Марсилия: Ще трябва да контролираме добре емоциите си

  • 8 яну 2026 | 10:00
  • 1675
  • 0
Голямото мадридско дерби ще излъчи втория финалист за Суперкупата на Испания

Голямото мадридско дерби ще излъчи втория финалист за Суперкупата на Испания

  • 8 яну 2026 | 08:00
  • 6868
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 5913
  • 2
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 21080
  • 105
Владо Николов е гост в Block Out

Владо Николов е гост в Block Out

  • 8 яну 2026 | 13:13
  • 3378
  • 2
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

  • 8 яну 2026 | 11:32
  • 14659
  • 17
Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

  • 8 яну 2026 | 12:37
  • 3043
  • 3
Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

  • 8 яну 2026 | 07:40
  • 6862
  • 8