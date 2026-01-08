Бруталното представяне на Барселона от снощи в цифри

Представянето на Барселона в първия полуфинал за Суперкупата на Испания срещу Атлетик Билбао (5:0) беше смазващо и то не само заради четирите гола, които каталунците отбелязаха в първия половин час и предрешиха изхода на сблъсъка. Анализът на статистиката, направен от "Мундо Депортиво", показва, че във всеки един аспект от играта отборът на Ханзи Флик е бил на изключително ниво.

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

Според данните на Opta, които използва изданието, тимът на Барселона е владял топката в 79,5% от времето, като е отправил 13 удара срещу само 5 за Атлетик. От тях 7 бяха точни, което доведе до брутална ефективност с 5 отбелязани гола, а само 3 излязоха извън очертанията на вратата. Доминацията на каталунците беше толкова голяма, че те са имали 31 докосвания в противниковото наказателно поле срещу едва 12 за съперника си.

🏆 El bárbaro recital del Barça, en datos: de Joan Garcia a Raphinha



✍️ @gbsans https://t.co/PuRd5wzDAP — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 8, 2026

Най-показателният и красноречив факт обаче е броят на подаванията. Барселона е направил четири пъти повече пасове от Атлетик – общо 842 срещу 202. Това е изумителна цифра в сравнение с който и да е мач от Ла Лига. На всичкото отгоре, точността на подаванията достигна впечатляващите 92%.

В индивидуален план играчите на Барса също блеснаха. Фермин (с 4) и Рафиня (с 3) бяха футболистите с най-много удари, като и двамата отправиха по два точни изстрела към вратата. Юношата на клуба беше и този, който създаде най-много голови положения, заедно с Рууни Бардагджи – по четири за всеки.

5 - With their 5-0 victory over Athletic Club, FC Barcelona achieved the biggest win by any team in a single match in the history of the Spanish Super Cup. Impressive. pic.twitter.com/2QujyuSyud — OptaJose (@OptaJose) January 7, 2026

Двамата централни защитници, Ерик Гарсия и Пау Кубарси, се отличиха с най-много завършени пасове – съответно 141 и 129, докато Педри беше най-прецизен в последната третина на терена. Рафиня центрира най-често (6 пъти), а стражът Жоан Гарсия беше безпогрешен в отнемането на топката, като го направи цели 12 пъти.

4 - Barcelona are the first team to score four goals in the first half of a Spanish Super Cup semi-final; Athletic, meanwhile, have conceded four goals in the first half of an match for the first time in all competitions since at least 2014/15. Overwhelming. pic.twitter.com/RJXb24cCil — OptaJose (@OptaJose) January 7, 2026

Вратарят също имаше ключова роля с 3 важни спасявания, справяйки се отлично с всяка ситуация, за разлика от колегата си Унай Симон. Самият Педри пък беше най-активен в отнемането на топката в средата на терена, като го направи 8 пъти.

Освен всичко друго, победата на Барселона с 5:0 е най-голямата в един мач в историята на Суперкупата на Испания. Също така никога досега отбор не бе вкарвал четири гола в едно полувреме в среща от надпреварата, както и съответно Атлетик Билбао е първият тим, инкасирал толкова попадения след първите 45 минути.

Следвай ни:

Снимки: Imago