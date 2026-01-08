Луис Енрике преди финала с Марсилия: Ще трябва да контролираме добре емоциите си

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике отхвърли коментарите за отмъщение в двубоя срещу Марсилия за Суперкупата на Франция тази вечер в Кувейт. Европейският клубен шампион претърпя първата от двете си загуби в Лига 1 през настоящия сезон именно от ОМ.

„Когато играеш срещу Олимпик Марсилия и на всичкото отгоре мачът е финал, това не е отмъщение за случилото се в първенството“, каза бившият наставник на Барселона Луис Енрике по време на пресконференция.

ПСЖ и Марсилия излизат в спор за трофей

„Ще трябва да контролираме добре емоциите си и да обръщаме внимание на детайлите. Не става дума за отмъщение, но знаем колко важен е този мач за феновете, клуба и отбора. Олимпик Марсилия има качествени футболисти, но ние искаме да доминираме, да пазим владението на топката и да натискаме възможно най-активно. Трябва да сме готови да се справим с всяка ситуация по време на мача“, коментира още наставникът на парижани.

Капитанът на Пари Сен Жермен Маркиньос, с чийто автогол тимът от Марсилия победи с 1:0 при срещата между двата състава, пък заяви, че той и съотборниците му са нетърпеливи да възстановят статуквото.

„Мотивирани сме. Двубоят с тях винаги е специален. Имаме много победи в последните мачове помежду си, но те спечелиха последния. Трябва да върнем нещата на мястото им“, обясни той.

Старши треньорът на Марсилия Роберто Де Дзерби определи ПСЖ като един от най-силните отбори в Европа.

„Олимпик Марсилия има силно минало и със смирение ще се опитаме да направим всичко възможно, за да напишем настоящата история на клуба“, каза той.

