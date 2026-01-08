Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике преди финала с Марсилия: Ще трябва да контролираме добре емоциите си

Луис Енрике преди финала с Марсилия: Ще трябва да контролираме добре емоциите си

  • 8 яну 2026 | 10:00
  • 358
  • 0

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике отхвърли коментарите за отмъщение в двубоя срещу Марсилия за Суперкупата на Франция тази вечер в Кувейт. Европейският клубен шампион претърпя първата от двете си загуби в Лига 1 през настоящия сезон именно от ОМ.

„Когато играеш срещу Олимпик Марсилия и на всичкото отгоре мачът е финал, това не е отмъщение за случилото се в първенството“, каза бившият наставник на Барселона Луис Енрике по време на пресконференция.

ПСЖ и Марсилия излизат в спор за трофей
ПСЖ и Марсилия излизат в спор за трофей

„Ще трябва да контролираме добре емоциите си и да обръщаме внимание на детайлите. Не става дума за отмъщение, но знаем колко важен е този мач за феновете, клуба и отбора. Олимпик Марсилия има качествени футболисти, но ние искаме да доминираме, да пазим владението на топката и да натискаме възможно най-активно. Трябва да сме готови да се справим с всяка ситуация по време на мача“, коментира още наставникът на парижани.

Капитанът на Пари Сен Жермен Маркиньос, с чийто автогол тимът от Марсилия победи с 1:0 при срещата между двата състава, пък заяви, че той и съотборниците му са нетърпеливи да възстановят статуквото.

„Мотивирани сме. Двубоят с тях винаги е специален. Имаме много победи в последните мачове помежду си, но те спечелиха последния. Трябва да върнем нещата на мястото им“, обясни той.

Старши треньорът на Марсилия Роберто Де Дзерби определи ПСЖ като един от най-силните отбори в Европа.

„Олимпик Марсилия има силно минало и със смирение ще се опитаме да направим всичко възможно, за да напишем настоящата история на клуба“, каза той.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Голямото мадридско дерби ще излъчи втория финалист за Суперкупата на Испания

Голямото мадридско дерби ще излъчи втория финалист за Суперкупата на Испания

  • 8 яну 2026 | 08:00
  • 3224
  • 4
Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

  • 8 яну 2026 | 07:40
  • 3091
  • 1
ПСЖ и Марсилия излизат в спор за трофей

ПСЖ и Марсилия излизат в спор за трофей

  • 8 яну 2026 | 07:20
  • 1925
  • 0
Тиаго Силва: В Порто съм у дома си

Тиаго Силва: В Порто съм у дома си

  • 8 яну 2026 | 07:09
  • 1678
  • 0
Милан няма право на грешка срещу Дженоа

Милан няма право на грешка срещу Дженоа

  • 8 яну 2026 | 07:00
  • 2541
  • 0
Панатинайкос подписва с аржентински талант

Панатинайкос подписва с аржентински талант

  • 8 яну 2026 | 06:55
  • 1878
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров в битка за място на 1/4-финалите в Бризбън

Григор Димитров в битка за място на 1/4-финалите в Бризбън

  • 8 яну 2026 | 10:32
  • 4520
  • 9
Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

  • 7 яну 2026 | 22:48
  • 38409
  • 61
Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

  • 7 яну 2026 | 23:40
  • 16908
  • 16
Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 23:00
  • 15590
  • 15
Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

  • 7 яну 2026 | 23:27
  • 28148
  • 34
Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

  • 8 яну 2026 | 00:14
  • 25716
  • 26