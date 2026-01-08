Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Спартак (Варна) обяви истинска бомба, представяйки първото си зимно попълнение. “Соколите” привлякоха в състава си бранителя на Фиорентина и национал на България Димо Кръстев. 22-годишният защитник е юноша на Нефтохимик, но през 2019 години преминава във Фиорентина. Защитавал е цветовете още на Катандзаро, Фералписаро, Тернана и Сиракуза, където се подвизаваше под наем.

Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

През миналото лято Кръстев тренира с Левски, но до трансфер така и не се стигна. Sportal.bg разбра, че договорът на футболиста със Спартак (Варна) е за 2,5 години, а Фиорентина запазва процент от бъдещ трансфер.

Ето какво пишат от Спартак:

Добре дошъл, Димо Кръстев!

Спартак Варна уреди първото си зимно попълнение! Централният защитник и национал на България Димо Кръстев от Фиорентина вече ще носи екипа на "соколите". Той е 22 - годишен и е висок 1,95 м..

Димо Кръстев е юноша на Нефтохимик. През месец март на 2019 година премина във Фиорентина и последователно бе преотстъпван на Катандзаро, Фералписаро, Тернана и Сиракуза.

През 2020 г. е включен от престижното издание The Guardian в класацията Next Generation – 60-те най-големи таланта в света, родени през 2003 г.

3-кратен носител на Купата на Италия – Примавера

Победител в Суперкупата на Италия – Примавера

Участник и титуляр във финали на Купа Примавера

Отличаван с лидерска роля в защита, включително като капитан

Добре дошъл, Димо Кръстев и винаги верен на каузата Спартак Варна!