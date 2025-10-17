Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Спортният директор на Интер отрече за Неймар

Спортният директор на Интер отрече за Неймар

  • 17 окт 2025 | 21:41
  • 214
  • 0


Спортният директор на Интер Пиеро Аузилио категорично отхвърли спекулациите, че бразилският нападател Неймар може да се присъедини към „нерадзурите“, както и слуховете за негово собствено преминаване в Ал-Хилал.

„Неймар в Интер? Хайде стига, това са глупости. Не сме разговаряли с него, никой не му е отправял оферта", каза Аузилио.




"Доволен съм от позицията си, имам договор до 2027 година. И преди са ми предлагали по-изгодни варианти, но така и не напуснах. Човек може да се откаже от всичко“, заяви Аузилио, цитиран от "Кориере дело Спорт".

Към момента Аузилио е изцяло концентриран върху делата в Интер, като работи по подновяването на договори, а след това ще започне подготовка за януарския трансферен прозорец.

Снимки: Imago

