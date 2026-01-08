Нов проблем в защита за Реал в навечерието на мадридското дерби

Централният защитник на Реал Мадрид Антонио Рюдигер е под сериозна въпросителна за предстоящото дерби срещу Атлетико Мадрид в полуфинала за Суперкупата на Испания, съобщават "Марка" и "Ас". Германският национал изпитва дискомфорт в коляното и треньорският щаб следи развитието му с повишено внимание.

Голямото мадридско дерби ще излъчи втория финалист за Суперкупата на Испания

Рюдигер първо премина преглед при медицинския екип, след което проведе индивидуална тренировка в опит да запази шансовете си за участие в ключовия двубой. Евентуалното му отсъствие би било сериозен удар за наставника Чаби Алонсо, който може да се окаже само с двама здрави централни защитници - ситуация, която напоследък започна да се случва твърде често в Кралския клуб.

Ако Рюдигер не се възстанови, треньорът на Реал Мадрид ще има ограничени възможности в защитата и Всичко сочи, че Дийн Хаусен и Раул Асенсио ще бъдат титулярите в сърцето на отбраната. Привлеченият през миналото лято бивш бранител на Борнемут ще се завърне в състава, след като пропусна мача срещу Бетис поради мускулни проблеми.

Треньорът и медицинският щаб на Реал ще изчакат до последния възможен момент, за да вземат окончателно решение, надявайки се, че германецът ще успее да се възстанови и да бъде на разположение на отбора. Междувременно несигурността около един от основните стълбове в отбраната расте в навечерието на ключовия сблъсък с Атлетико, който може да повлияе на бъдещето на наставника начело на "лос бланкос".

