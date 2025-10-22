Президентът на Сантос оптимист за оставането на Неймар

Президентът на Сантос, Марсело Тейшейра, изрази увереност в подновяването на договора на Неймар с клуба. Настоящият контракт между двете страни изтича в края на 2025 година.

Въпреки че преговорите все още не са започнали, ръководителят допуска, че бразилският национал няма да подпише нов договор с „рибите“ само ако се случи нещо „анормално“.

“O retorno do Neymar ao Santos e ao Brasil vai ao encontro dos interesses do futebol brasileiro. É indispensável, é nítido. A presença do Neymar na Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 é imprescindível. A Seleção Brasileira com o Neymar em termos de respeito, de… pic.twitter.com/MUAePhOoI2 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 22, 2025

„Не сме обсъждали (подновяването), но то е приоритет, защото мисълта ни е за Световното първенство през 2026 г. Освен ако не възникне нещо различно, анормално. Но ако няма такова, възможността е именно това подновяване“, заяви той.

Марсело Тейшейра подчерта положителното въздействие, което завръщането на Неймар в клуба от Сао Пауло е имало, особено по отношение на медийната видимост и финансовия аспект, и направи паралел със завръщането на Роналдо Феномена в Коринтианс.

"Спомням си, когато Роналдо се завърна и игра за Коринтианс. Той донесе ползи на клуба извън терена, но и на самия терен. Коринтианс постигна значителни резултати, което е и това, което се предвижда за Неймар. Проектът за неговото завръщане в Бразилия и в Сантос не е от полза само за клуба, той отговаря на интересите на бразилския футбол", коментира Тешейра

"Присъствието на Неймар в бразилския национален отбор на Световното първенство догодина е задължително. С него отборът печели уважение, позициониране и лидерство. Всичко се върти около неговото фундаментално присъствие“, добави той.