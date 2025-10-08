Популярни
  Наполи
  2. Наполи
  Неймар е бил в плановете на Наполи

Неймар е бил в плановете на Наполи

  • 8 окт 2025 | 11:40
  • 484
  • 0

В началото на годината Неймар напусна Саудитска Арабия и се завърна в Бразилия, сменяйки Ал-Хилал за Сантос, но съдбата му можеше да е друга - Италия. Според “Гадзета дело спорт” треньорът на Наполи Антонио Конте, спортният директор Джовани Мана и президентът Аурелио Де Лаурентис са обсъждали възможността за привличане на бразилския национал, но в крайна сметка това е пропаднало като вариант.

„Лудата идея се появява около януари, витае в неаполитанската вселена до май и изчезва, защото тогава животът се променя, в навечерието на шампионския празник“, пише изданието.

Според информацията, по времето, когато Джовани Мана е обмислял привличането на Неймар, Кевин Де Бройне все още не е бил част от плановете на италианците: „И когато е трябвало да се вземе решение и следователно да се действа, имайки предвид Де Бройне, стана естествено да се изгубиш в няколко часа размисъл и да се примириш“.

Въпреки че ръководителите на Наполи са се опитали да намерят начин да привлекат бразилския нападател, възможността се е изпарила с пристигането на белгийския национал.

