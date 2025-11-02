Фламенго се върна на върха в Бразилейро Betano, Неймар и Сантос не успяха да победят пряк конкурент за изпадане

В нощта на 1-ви срещу 2-ри ноември (събота срещу неделя) се изиграха първите четири срещи от 31-вия кръг на Бразилейро Betano.

След техния край битката за титлата между Фламенго и Палмейрас за титлата продължава да е изключително интересна, докато Крузейро все още дебне в засада за изгодна възможност да превърне гонитбата за първото място в “надпревара с три коня”.

В първия мач за вечерта Крузейро продължи да поддържа интригата на върха и победи Витория у дома с 3:1. За “сините” се разписаха Кайо Жорже (8’ – дузпа, 26’) и Кени Аройо (45’), а попадението за гостите отбеляза Уилиан (37’).

По същото време отборът на Сантос измъкна стратегически важно равенство 1:1 срещу прекия си конкурент в битката за оцеляването Форталеза и остана на полпозишън над чертата. По-важното за тима обаче бе завръщането на голямата звезда на отбора Неймар, който бе известно време далеч от терените заради нова контузия.

🚨Neymar made his return to football today! pic.twitter.com/ZRJH2vt6hx — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 1, 2025

Тази вечер той стартира на резервната скамейка и се появи в игра в 67-ата минута, когато замени Виктор Уго. Самият Неймар пък можеше да се разпише в добавеното време по ефектен начин от пряк свободен удар, но стражът на гостите Габриел Бразао направи зрелищно спасяване.

Neymar almost scored a “Paradinha” free kick, similar to his OG penalty technique.



pic.twitter.com/myxLqoOhWE — Ney (@Neycromancer) November 1, 2025

Иначе Форталеза бе близо и до успеха, след като Адам Барейро откри резултата в 35-ата минута, но малко след като Неймар се появи в игра, Бруно Пачеко си вкара автогол в 74-ата минута и Сантос прибра важна точка към актива си.

Шампионът Ботафого пропусна възможност да се закачи в битката за местата, даващи право на участие в групите на Копа Либертадорес, но стигна само до нулево равенство срещу четвъртия Мирасол и така се очертава по-скоро да стартира участието си в най-силния клубен турнир в Южна Америка от предварителните кръгове. Освен това е много вероятно и шампионите въобще да пропуснат Копа Либертадорес през 2026 г., тъй като с точка зад тях, но и с мач по-малко, дебне на 7-ото място Флуминензе. Така се очертава яростна битка в оставащите седем кръга от шампионата за 4-ата и 5-ата позиция.

Фламенго завърши една изключително успешна седмица и разби с 3:0 като домакин Спорт Ресифе. След нулево първо полувреме Бруно Енрике откри резултата в 51-вата минута, след което в 60-ата минута същият футболист покачи, а в 67-ата Хьорхян Де Араскаета оформи класиката. В края домакините останаха с човек по-малко заради директния червен картон на Евертон Араужо, но това не им попречи да запазят преднината си и да ликуват с трите точки, които ги върнаха на върха в таблицата временно, преди мача на Палмейрас срещу Жувентуде тази вечер от 23:30 часа българско време.

Така “червено-черните” по подобаващ начин отпразнуваха класирането си на финала в Копа Либертадорес, което стана факт в средата на тази седмица и продължи успешно да се бори на два фронта.

Фламенго е първият финалист в Копа Либертадорес!